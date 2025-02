Právnička varuje pred rôznymi podvodnými súťažami a alternatívnymi výhrami, napríklad na sociálnych sieťach

Spotrebitelia by mali byť obozretní pri účasti v rôznych súťažiach, napríklad na sociálnych sieťach. „Aktuálne sa stretávame s prípadmi poškodených spotrebiteľov, ktorí naleteli na podvodné súťaže a výhry,“ upozorňuje právnička Inštitútu alternatívneho riešenia sporov Slovenskej bankovej asociácie Sylvia Ďatelinková.

Podvodníci často lákajú na atraktívne výhry a zneužívajú mená známych spoločností, prípadne oslovia spotrebiteľa, že je výhercom súťaže, hoci sa do nijakej súťaže nezapojil.

„Cieľom podvodníkov je získať od vás údaje o platobnej karte alebo prístupové práva do elektronického bankovníctva,“ uvádza Ďatelinková.

Môže to byť napríklad žiadosť o poskytnutie údajov o platobnej karte pod zámienkou pripísania výhry či odoslania balíka s výhrou, ale aj žiadosť o vyplnenie podvodného odkazu, na ktorý vás podvodník sám nasmeruje, a ktorým sa máte do súťaže prihlásiť. Spotrebitelia by mali byť obozretní a nikdy neposkytovať svoje citlivé údaje.

„Je potrebné zdôrazniť, že k doručeniu výhry vyhlasovateľ nepotrebuje údaje o vašej platobnej karte ani prístupové práva do elektronického bankovníctva,“ apeluje Ďatelinková. Odporúča overiť si správnosť URL adresy a históriu príspevkov vyhlasovateľa súťaže, aby sa predišlo podvodom.