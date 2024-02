Pozor na úrazy cez prázdniny. Dlhšia starostlivosť o dieťa, OČR či neplatené voľno, znamená aj nižší či žiaden príjem

Jarné prázdniny mnohí využijú na lyžovačky, snowbording či čoraz obľúbenejší skialpinizmus. Deti veľmi rady vymýšľajú a skúšajú niečo nové. Či už je to nová cesta po zjazdovke mimo vyznačenej trasy, na ktorej hľadajú malý skokanský mostík, aby si odskúšali svoje zručnosti. Nezabudnite na adekvátne poistenie.

Hoci ostražitosť na svahu a zodpovedné konanie je určite základ, práve kvalitné poistenie do hôr dokáže finančne zvládnuť následky nepredvídaných poistných udalostí. „Hoci povedomie rastie, stále ľudia na potrebu poistenia zabúdajú a až keď zistia, že to potrebujú, snažia si ho dojednať cez sms až priamo z miesta, kde to potrebujú. No to už väčšinou býva neskoro,“ upozorňuje garant pre neživotné poistenie spoločnosti Universal maklérsky dom Pavol Michalec.

Aj pri pobytoch v zahraničí sú si mnohí vedomí toho, že potrebujú poistenie liečebných nákladov. „Napriek tomu sa niektorí stále spoliehajú na Európsky preukaz poistenca, ktorý kryje len bežnú zdravotnú starostlivosť v danom štáte. Takže v mnohých prípadoch si musia klienti doplácať tak ako domáci,“ konštatuje odborník.

Rizikový šport?

Poistenie na zimné dovolenky určite význam má. Nemá totiž zmysel kvôli pár eurám poistného riskovať niekoľko desaťtisícovú škodu hradenú z vlastného vrecka. Samozrejme, dôležité je preto správne vyskladať poistenie.

„Už samotná jazda na všetkých druhoch zimných športových potrieb je vo všeobecnosti považovaná za rizikový šport. Pokiaľ človek bude jazdiť a skákať na umelých terénnych nerovnostiach na zjazdovke, nemusí, ale môže to už byť zo strany poisťovne považované za skoky, ktoré sú z poistenia vylúčené. Pokiaľ sa rozhodne jazdiť mimo vyznačených tratí, teda vo voľnom teréne, jeho transport nie je v prípade úrazu krytý bežným zdravotným poistením, musí mať dojednané poistenie na hory,“ upozorňuje Pavol Michalec.

Pri výbere poistky zvažujte, aké riziká chcete poistiť a či je výška ich krytia opodstatnená. Do úvahy berte všetky riziká, ktoré môžu pri lyžiarskej aktivite hroziť. Zároveň vždy zvážte možné dôsledky v prípade, že nastane neželané. Teda či na to ako rodina finančne máte, aby ste potenciálne výdavky pokryli, a to aj v prípade úrazov s trvalým následkom. Ak si nie ste istí výberom vhodného poistenia, radšej sa poraďte s finančným profesionálom.

Pozor na záchranu vrtuľníkom

Poistka by určite mala kryť náklady na ochranu pre prípad potreby lekárskeho ošetrenia, úrazu, ale aj smrti a potreby prevozu ostatkov z cudziny domov v prípade úmrtia (repatriácia). Najmä pri pobytoch v horách, či už na Slovensku, alebo v zahraničí, zvážte preto poistenie pobytu na horách pre prípad potreby využitia horskej záchrannej služby pri úraze alebo usmrtení a leteckého prevozu z oblasti neprístupnej pre autá.

„Pokiaľ ide o prevoz vrtuľníkom, náklady vždy závisia od typu pomoci. Ak je v dosahu voľný vrtuľník leteckej záchrannej služby, je to na Slovensku kryté z povinného zdravotného poistenia. V prípade, že musí priletieť vrtuľník horskej služby, je to považované za technický zásah horskej služby. V takom prípade, ak nemá klient pripoistenie pre tento účel, náklady hradí z vlastného vrecka. Výnimkou sú deti do 18 rokov, kde je technický zásah horskej služby zo zákona zdarma,“ vysvetľuje Michalec.

Pravidlá pri freeride a skialpinistov

Na poistení nešetrite. Najmä ak idete na aktívnu dovolenku do zahraničia, kde ste vďaka cestovnému poisteniu s pripoistením zimných športov krytý na zjazdovke. „Pokiaľ chcete jazdiť aj vo voľnom teréne, potrebujete mať aj pripoistenie technickej pomoci pri záchrannej akcii, zjednodušene pri zásahu horskej služby, teda poistenie na hory,“ podotýka Pavol Michalec.

Prípadný prevoz vrtuľníkom by vás v cudzine totiž vyšiel neporovnateľne drahšie, až na niekoľko desiatok tisíc eur, ktoré by ste si bez poistenia museli tiež hradiť. V prípade skialpinistov, ktorí radi využívajú upravené zjazdovky na šliapanie hore s následným spustením sa, platia u nás už tiež prísnejšie pravidlá.

„Skialpinisti už musia mať aj tento rok zakúpený skipas, inak budú zo zjazdovky vykázaní. Skipas totiž nie je len lístkom na vlek, ale oprávňuje aj na jazdu po upravenej zjazdovke,“ upozorňuje Michalec. Bez skipasu nemajú skialpinisti na zjazdovke nárok ani na bezplatné ošetrenie a odvoz. „To, že už musia mať skipas, je pre nich výhodou, po jeho zakúpení nepotrebujú poistenie na hory,“ dodáva.

Čo sa pripoisťuje

Pri výbere poistky si tiež všímajte, ako je nastavená minimálna doba liečenia úrazu konkrétnou poisťovňou, aby to bolo ňou uznané za poistnú udalosť. Dôležité je tiež pozerať na výluky.

„Poisťovne prikladajú k poistným zmluvám zoznamy rizikových športov, ktoré sa pripoisťujú za poplatok a zoznamy nepoistiteľných športov, ktoré sú z poistenia vylúčené,“ spresňuje odborník Michalec. Tiež, ak budete skúšať „skokanské zdatnosti“ mimo vyznačených lyžiarskych trás, či celkovo lyžovať na neoznačenej či uzavretej zjazdovke na vlastnú päsť, v lavínovej oblasti, kde platí zákaz alebo výstraha pred lavínovým nebezpečenstvom, aj to bude patriť k výlukám poistného plnenia.

A nezabudnite, dôležitou súčasťou cestovného poistenia je aj poistenie zodpovednosti za škody. „Bez potvrdenia o takomto poistení vás napríklad v Taliansku na zjazdovku ani nepustia,“ dodáva odborník.

Zamerajte sa na prevenciu

Veďte deti k zodpovednosti a opatrnosti, aby úrazom predišli. Najčastejšími úrazmi vyžadujúcimi si aj hospitalizáciu sú totiž zlomeniny a pomliaždeniny. „Preto majte na pamäti aj riziko vyplývajúce z úrazov. V prípade trvalých následkov to môže byť totiž práve tvrdý zásah do rodinného rozpočtu, ktorý nemusíte finančne zvládnuť,“ upozorňuje generálna tajomníčka Asociácie finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov (AFISP) Darina Huttová.

Trávi dieťa prázdniny doma? Samé ho nechajte len na nevyhnutný čas a len vtedy, keď mu dôverujete, že sa bude správať zodpovedne. Ak je vaša ratolesť menšia, určite ju nenechajte potulovať po vonku samú, kým ste v práci. Stať sa môže čokoľvek.

Poriadna lyžovačka a prázdniny na horách? Dieťa vždy poučte, ako sa správať na zjazdovke a vždy mu buďte na blízku. „Úrazom treba predchádzať, no rovnako treba myslieť aj na dôsledky. Poistenie by malo byť samozrejmosťou. A to nielen, ak idete na prázdniny lyžovať do hôr, kde by v prípade úrazu bola potreba volania vrtuľníka riadnym zásahom do rozpočtu rodiny,“ vysvetľuje Huttová.

Účelom poistenia totiž je, aby poistné plnenie pomohlo reálnu situáciu v prípade poistnej udalosti finančne zvládnuť. „Malo by tak byť samozrejmosťou najmä v prípade nízkopríjmových rodín. Často si ani neuvedomujeme, že dlhšia starostlivosť o dieťa – OČR či neplatené voľno – znamená aj nižší či žiaden príjem,“ dodáva Huttová.

Myslieť treba aj na výdavky – drahšie lieky, zdravotné pomôcky, prípadne prerábanie bytu na bezbariérové pri trvalých následkoch. Myslieť na dôsledky po poistnej udalosti je už neskoro.

Pár tipov na záver

Či už sa zúčastní vaše dieťa lyžovačky alebo ostane doma so starými rodičmi, úraz sa úplne vylúčiť nedá. Dieťa by malo poznať čísla na tiesňové linky, na ktoré sa môže obrátiť, prípadne aj čísla na najbližších.

Každá domácnosť by mala mať svoju lekárničku so základným vybavením, ako sú leukoplasty, obväzy, dezinfekčné prostriedky a podobne. Uistite sa, že vaše dieťa vie, kde lekárničku nájde a na čo slúži jej obsah.

Ak nastane nepredvídaná situácia, je vhodné, aby dieťa malo základné informácie napríklad o liekoch, ktoré užíva a takisto aj o látkach, na ktoré je alergický. V prípade, ak je názov lieku zložitý, postačí, aby dieťa poznalo dôvod, pre ktorý ho používa. Uistite sa, že vaše dieťa presne vie, kde má odložený preukaz poistenca. Dôležité je, aby bol na dostupnom mieste.