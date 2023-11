Poštová banka tiež ohlásila zmenu poplatkov, niektorí klienti si priplatia za účet alebo za hotovostné vklady

V týchto dňoch viaceré banky ohlásili zmenu v rámci svojich cenníkov pre klientov. Rozsah zvyšovania cien je zakaždým rozmanitý. Väčšinou banky upravujú poplatky za vedenie účtu, za výbery z bankomatov a za služby, ktoré ľudia vykonávajú priamo v pobočke.

Cieľom je odradiť klientov od služieb, ktoré banke prinášajú pomerne vysoké náklady. Ak klienti bánk začnú viac využívať internetbanking a platobné karty na platby, vedia sa viacerým poplatkom ľahko vyhnúť.

Za výpis z Poštovky si priplatíte

Poštová banka ako ďalšia v poradí mení svoj cenník poplatkov od januára 2024. Banka zvýši poplatky v rámci hotovostných operácií, ale aj pri elektronickom bankovníctve. Zvyšovanie poplatkov sa dotkne aj platobných kariet, vkladových produktov a ďalších služieb, ako napríklad vystavenie potvrdenia na žiadosť klienta.

V rámci seniorského účtu stúpne mesačný poplatok za jeho vedenie zo súčasných dvoch eur na 2,9 eura. Ak niekto bude chcieť, aby mu banka posielala výpis poštou, je to podľa vyjadrení banky nadštandardná služba a bude si za ňu pýtať poplatok tri eurá, pričom v súčasnosti sú to dve eurá.

Bezhotovostná platba za hazardné hry, ktorá sa účtuje pri platbách za hazardné hry, stávkovanie a lotérie, zdražie od budúceho roka z päť eur na sedem eur. Stúpne mierne aj poplatok za výber hotovosti alebo platbu kartou v inej mene ako v eurách. Výber hotovosti kartou z bankomatu inej banky v ostatných menách bude za poplatok štyri eurá, v súčasnosti je to ešte šesť eur.

Elektronické bankovníctvo a platobné služby

O 50 centov zdražie poplatok v rámci služby SMS info. V budúcom roku za ňu klienti zaplatia tri eurá mesačne.

Vklad v hotovosti v pobočke banky a na pošte zdražie z jedného eura na dve eurá. Ak tak chce urobiť disponent alebo iná osoba ako majiteľ, zaplatí za to osobitne osem eur, kým dnes je to sedem eur. Na pošte táto možnosť zlacnie, a to zo súčasných 6,6 eura na rovných šesť eur. Zmeny sa dotknúť aj spracovávania mincí.

Ak si bude chcieť klient vybrať hotovosť v rámci pobočky banky, v budúcom roku za to zaplatí desať eur. Dnes je to suma osem eur. Na pošte poplatok stúpne z 6,6 eura na osem eur. Osobitný poplatok za uskutočnenie transakcie na pošte stúpne z 1,8 eura na dve eurá.

Platby a príkaz na úhradu

Príkaz na úhradu v eurách a zmena trvalého príkazu v pobočke banky zdražie z osem na desať eur. Na pošte tento poplatok stúpne z 6,6 eura na osem eur, cez infolinku z osem na desať eur.

Cezhraničný príkaz na úhradu na obchodnom mieste bude za poplatok 1 %, minimálne 12 eur a maximálne 50 eur. Aktuálne je to 1 %, minimálne 10 eur a maximálne 50 eur.

Cezhraničný príkaz na úhradu spĺňajúci podmienky SEPA úhrady, vrátane medzinárodnej poštovej platby, na obchodnom mieste bude stáť 8 eur, poplatok sa zvýši zo sumy 6,6 eura.

Hotovostný výber zo sporenia v pobočke zdražie z osem eur na desať eur. Poplatok za takýto výber na pošte sa zvýši z 6,6 eura na osem eur.

Ak niekto bude chcieť vystaviť rôzne papierové potvrdenia, výpisy, alebo vyhľadať doklad v archíve, zaplatí si za to po novom 10 eur. Ide o zvýšenie poplatku z pôvodných 5 eur.

Náklady na prevádzku

Poplatky v bankách za služby realizované v pobočkách sú často drahšie než poplatky online bankovníctva. Dôvody sú jednoduché. Prevádzka kamenných pobočiek je nákladnejšia ako prevádzka online služieb. Banky musia platiť za priestory, pokrývať náklady na elektrinu, vodu, údržbu a ďalšie prevádzkové náklady.

Ďalej sú to personálne náklady. V pobočkách pracujú ľudia, ktorí zaisťujú obsluhu zákazníkov a poskytujú finančné poradenstvo. Zamestnanci v pobočke majú svoje mzdy a ďalšie benefity, čo predstavuje náklad pre banky. Naproti tomu online bankovníctvo alebo samoobslužné bankomaty vyžadujú menej personálu a sú tak menej nákladné.

Ak aj niektorí klienti uprednostňujú osobný kontakt a radšej navštevujú pobočky, kde môžu komunikovať a riešiť svoje požiadavky, banky túto preferenciu môžu zvýrazniť tým, že poplatky za služby v pobočkách nastavia vyššie.

Ako získať bezplatný účet

Na trhu stále existuje možnosť mať v banke bezplatný účet, no treba na to splniť rôzne podmienky. Jedna z tých častých je, že je potrebné mať na bankovom účte úspory vo výške niekoľko tisíc eur. Banky zároveň chcú, aby klient svoj účet aktívne používal. Čo znamená, že mu na účet chodí pravidelný príjem a ten míňa prostredníctvom platobnej karty alebo trvalých príkazov.

Viaceré prieskumy už ukázali, že väčšina ľudí by uvažovala nad zmenou súčasnej banky v prípade, že by výrazne zvýšila poplatky za vedenie bežného účtu. Avšak, ako pri každom podnikaní, a teda aj v tomto prípade platí, že banky nie sú charita. Banky sú navyše zaťažené viacerými regulačnými obmedzeniami a opatreniami, a to si vyžaduje náklady.