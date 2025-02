Podnikatelia si najčastejšie požičiavajú na kúpu auta, kľúčovým parametrom pri výbere úveru je aj výška mesačnej splátky

Slovenské eseročky a samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) si za uplynulých päť rokov najčastejšie požičiavali na kúpu auta, pričom na tento účel peniaze použila až tretina z nich. Následne smerovali ich pôžičky na vykrytie aktuálneho nedostatku financií a na prevádzkové výdavky.

Ako ďalej vyplýva z prieskumu pre spoločnosť Home Credit, každý desiaty podnikateľ použil pôžičku na rozbeh svojho biznisu a len šesť percent z peňazí bolo investíciou do reklamy. Viac ako polovica z opýtaných predstaviteľov podnikateľov a firiem si v rámci poslednej pôžičky požičala do 15 tisíc eur, no jeden z desiatich prekročil hranicu 50 tisíc. Kľúčovými parametrami pri výbere pôžičky boli podľa nich, okrem úrokovej sadzby, aj výška mesačnej splátky a možnosť predčasného splatenia úveru zadarmo.

Pätina prostriedkov smerovala do vybavenia firmy

Samostatne zárobkovo činné osoby a predstavitelia spoločností s ručením obmedzeným v prieskume pre Home Credit odpovedali na otázku – Na aké účely boli využité vaše pôžičky pre podnikanie alebo firmu za posledných 5 rokov? Dáta ukázali, že suverénne najčastejšie si požičiavali na kúpu auta alebo iného vozidla (33 %), potom to bolo na pokrytie aktuálneho nedostatku hotovosti (23 %) a prevádzkové výdavky (21 %).

„Pätina prostriedkov smerovala do vybavenia firmy a rovnako aj do zavedenia nových produktov či služieb a ďalej to boli investície do rozšírenia výroby, a to v prípade 17 percent. Jeden z desiatich respondentov uviedol pôžičku na rozbeh podnikania a len šiesti zo sto ľudí investovali do reklamy a zviditeľnenia svojho podnikania,“ približuje analytik trhu zo spoločnosti Home Credit Jaroslav Ondrušek.

Výška pôžičiek

Keď sa pozrieme na výšku poslednej pôžičky, tak viac ako polovica z opýtaných predstaviteľov podnikateľov a firiem (56 %) si požičala sumu do 15 tisíc eur. Z nich bolo najviac takých (11 %), ktorí potrebovali od 10 do 15 tisíc.

Menej ako 2 tisíc eur potrebovalo len osem percent a rovnaký počet zase od 2 do 4 tisíc eur. Na druhej strane je tu 12 percent tých, ktorí si na podnikanie požičali od 30 do 50 tisíc eur a 10 percent opýtaných, ktorí siahli po viac ako 50-tisícovej pôžičke.

Mnohí podnikatelia idú na istotu

„Dá sa povedať, že mnohí Slováci – podnikatelia idú, tak povediac, na istotu. Ja zaujímavé, že až tretina opýtaných podnikateľov oslovila na poskytnutie pôžičky len jedného poskytovateľa či banku, s ktorým má už nejakú skúsenosť. Ďalších 51 percent si porovnalo ponuky viacerých bánk, s ktorými už v minulosti prišli do styku. No a len 15 percent porovnávalo aj ponuky takých poskytovateľov, s ktorými doteraz nemali žiadnu skúsenosť,“ hovorí J. Ondrušek z Home Creditu.

Najviac bolo takých (41 %), ktorí si porovnali ponuky od dvoch bánk, ďalších 28 percent zvažovalo finančné produkty troch a 13 percent dokonca štyroch konkurenčných poskytovateľov pôžičiek.

Zdrojom informácií o jednotlivých pôžičkách a pre ich prípadné porovnanie boli pre respondentov v najvyššej miere internetové stránky bánk (37 %), následne bankoví poradcovia (28 %) a rovnako tak aj internet banking či mobil banking (28 %). Nasledovali internetové porovnávače (23 %), recenzie na webe (20 %) a finanční poradcovia (19 %).

Kľúčové parametre pri výbere pôžičky

A čo najviac vplývalo na to, pre ktorú banku či poskytovateľa sa nakoniec podnikatelia a firmy na Slovensku rozhodli? „Ukázalo sa, kľúčovými parametrami pri výbere pôžičky v prípade firiem a podnikateľov sú, okrem úrokovej sadzby a ročnej miery percentuálnych nákladov, výška mesačnej splátky a tiež možnosť predčasného splatenia úveru zadarmo,“ dodáva J. Ondrušek.

„Každému dlžníkovi, akejkoľvek pôžičky, v konečnom dôsledku dlžnú sumu môžu poriadne predražiť prípadné sankcie. Hocikomu sa môže stať, že sa so splátkou omešká alebo sa dostane do neočakávaných finančných ťažkostí, a to samozrejme, platí ešte viac u podnikateľov v prípade sezónnych výkyvov tržieb. Preto by mal každý sledovať aj to, čo nastane v tomto prípade. Niektoré spoločnosti majú sankčné poplatky nastavené veľmi prísne a vysoko. Na trhu, na druhej strane, existujú aj pôžičky, kedy si bežní ľudia aj podnikatelia môžu meniť v rámci vopred daných mantinelov výšku mesačných splátok, odložiť ju alebo predčasne splatiť bez poplatku. Treba si teda všímať aj tieto dôležité parametre,“ radí ombudsman klientov Home Creditu Miroslav Zborovský.