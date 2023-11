Počet detí v hmotnej núdzi na Slovensku medziročne stúpol, za dva roky ide o nárast o tisíce

Počet detí v hmotnej núdzi medziročne vzrástol. V hmotnej núdzi sa ku koncu septembra tohto roka na Slovensku nachádzalo 53,5 tisíca detí.

Nárast počtu detí

V septembri minulého roka to pritom bolo o 1,8 tisíca detí menej. V porovnaní so septembrom 2021 je pritom nárast počtu detí v hmotnej núdzi ešte vyšší, a to o 3,9 tisíca. Vyplýva to z údajov Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Ku koncu deviateho mesiaca bolo pritom v hmotnej núdzi 36,1 tisíca jednotlivcov bez detí, sociálne odkázaných jednotlivcov s jedným až štyrmi deťmi bolo 9,3 tisíca. Jednotlivcov v hmotnej núdzi s viac ako štyrmi deťmi vykázali úrady práce a sociálnych vecí 252.

V systéme hmotnej núdze bolo aj 5,1 tisíca bezdetných dvojíc. Sociálne odkázaných dvojíc s jedným až štyrmi deťmi bolo 10,8 tisíca. Dvojíc s viac ako štyrmi deťmi, odkázaných na dávky v hmotnej núdzi, úrady evidovali ku koncu septembra 2,2 tisíca.

Vyššie dávky v hmotnej núdzi

Úrady práce a sociálnych vecí začali od novembra vyplácať vyššie dávky v hmotnej núdzi. Vyššie dávky tak dostáva približne 64-tisíc domácností. Finančná pomoc pre sociálne odkázaných ľudí od októbra stúpla o rovnaké percento, o aké sa od júla tohto roka zvýšili sumy životného minima.

Sumy pomoci v hmotnej núdzi preto išli nahor o 14,7 percenta. O toto percento sa zvýšili dávky v hmotnej núdzi, ochranný príspevok, aktivačný príspevok, príspevok na nezaopatrené dieťa a príspevok na bývanie. Dávky vyplácajú úrady práce mesačne pozadu, zvýšené sumy preto prvýkrát vyplácajú v novembri.