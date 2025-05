MMF uvoľní Ukrajine ďalších 500 miliónov dolárov na podporu makroekonomickej stability

Medzinárodný menový fond (MMF) vo štvrtok oznámil, že dosiahol dohodu s Ukrajinou o uvoľnení približne 500 miliónov dolárov na podporu makroekonomickej stability. Po návšteve krajiny fond uviedol, že Ukrajina splnila všetky svoje ciele a výkonnostné kritériá do konca marca a odporučil svojej výkonnej rade schváliť novú platbu.

Ak rada túto dohodu schváli, čo je do značnej miery formalita, Ukrajine by sa okamžite sprístupnilo približne pol miliardy dolárov, čím by v rámci súčasného programu dostala už takmer 10,7 miliardy dolárov.

„Ekonomika zostáva odolná napriek ťažkostiam vyplývajúcim z viac ako troch rokov vojny,“ uviedol šéf misie MMF Gavin Gray. Vo vyhlásení však fond dodal, že ekonomický výhľad Ukrajiny „zostáva mimoriadne neistý, keďže vojna si naďalej vyberá veľkú daň na obyvateľstve, ekonomike a infraštruktúre“.