Letné prázdniny sú aj časom brigád. Čo ak zamestnávateľovi spôsobíme škodu?

Leto býva každoročne časom letných brigád či krátkych pracovných zamestnaní. Študent si môže privyrobiť ako inštruktor v tábore, pomocná sila v gastroservise, pri zbere úrody, v pekárni, v konzervárňach, alebo v obchode, či na stavbe. Výpočet možností, kde si mladí hľadajú možnosť privyrobiť si počas leta, je veľa. Študenti však často zabúdajú na poistenie.

Hoci pri istých povolaniach zamestnávateľ vyžaduje mať zdravotný preukaz, pokiaľ ide o rôzne pracovné úrazy a zodpovednosť za prípadnú spôsobenú škodu, je ochrana pred rizikami podľa odborného garanta pre neživotné poistenie v spoločnosti Universal maklérsky dom Pavla Michalca na študentovi.

Pokiaľ ide študent brigádovať na Slovensku, zdravotné ošetrenie či liečbu si obvykle rieši cez svoju zdravotnú poisťovňu. „Pre prípad, ak by svojím konaním spôsobil škodu, mal by ju mať krytú poistením zodpovednosti za škody spôsobené zamestnávateľovi,“ upozorňuje Michalec.

Zodpovednosť podľa zákona

Ako pre SITA povedal riaditeľ pre neživotné poistenie v spoločnosti FinGO.sk Jaroslav Krajňák, škoda, za ktorú brigádnik zodpovedá, je podľa zákona vo výške jednej tretiny z dohodnutej odmeny.

„Dajme tomu, že si študent nájde brigádu v supermarkete a výška jeho mesačnej odmeny je 600 eur. V tom prípade zodpovedá za škodu vo výške 200 eur,“ vysvetlil Krajňák.

Poistenie sa v tomto prípade dá uzavrieť aj na dohodnutú dobu, čiže na dobu dĺžky brigády. Cena takéhoto poistenia je podľa Krajňáka približne 15 eur. Spoluúčasť je 10 %, minimálne 30 eur. „Z tohto pohľadu to môže byť pre študenta zaujímavé,“ myslí si Krajňák.

Treba si však uvedomiť, že sem nespadajú škody ako zodpovednosť za schodok na zverených hodnotách alebo zodpovednosť za stratu zverených predmetov. Taktiež sa tento zákon nevzťahuje na prípady, ak bola škoda spôsobená úmyselne, pod vplyvom alkoholu alebo po požití omamných alebo psychotropných látok. Vtedy je brigádnik zodpovedný za celú škodu.

Životné poistenie

Každá práca, pri ktorej sú prítomné zdravotné riziká, by mala byť krytá. U brigádnikov však ide o sezónnu, krátkodobú prácu a životné poistenie je dlhodobý produkt.

„Preto ak sa brigádnik rozhodne ochrániť sa životným poistením v prípade úrazu alebo iných rizík, malo by ísť o dlhodobé poistenie,“ vysvetľuje riaditeľ pre životné poistenie v spoločnosti FinGO.sk Patrik Szabó.

Životné poistenie na krátku dobu, napríklad na leto, nie je odporúčaný produkt a predovšetkým platí, že najkratšia doba životného poistenia je päť rokov.

Práca v zahraničí

O niečo zložitejšie je to pri práci brigádnika v zahraničí. „Pokiaľ vycestuje do zahraničia, potrebuje si uzatvoriť cestovné poistenie vrátane krytia zodpovednosti za škodu,“ konštatuje Michalec. Čo sa týka zodpovednosti za škody spôsobené počas pracovnej činnosti, potrebuje na to dokonca zvlášť poistenie.

Ak ho do zahraničia vysiela slovenský zamestnávateľ, mal by si toto poistenie uzatvoriť podľa Michalca na Slovensku. Ak ho bude zamestnávať zahraničná spoločnosť, je potrebné takéto poistenie uzatvoriť v krajine sídla zamestnávateľa.

Myslite aj na riziko úrazov

Riziká, najmä v prípade manuálnej práce, sa vylúčiť nedajú. V zahraničí však liečebná starostlivosť môže bez príslušného ošetrenia vyjsť veľmi draho. Spoliehať sa len na európsky preukaz poistenca nemusí stačiť.

Ten kryje len základnú zdravotnú starostlivosť V prípade úrazu alebo ochorenia v zahraničí nám poskytnú len najnutnejšie ošetrenie. „Okrem toho, musíme si vždy doplatiť to, čo si doplácajú domáci,“ upozorňuje Michalec.

Pokiaľ však máte uzatvorené poistenie liečebných nákladov v zahraničí v rámci cestovného poistenia, všetky tieto náklady uhradí vaša poisťovňa.