Keď na letný festival, tak bez hotovosti, tvrdia podľa prieskum skoro dve tretiny Slovákov

Letná festivalová sezóna sa pomaly rozbieha. Tradičné festivalové aktivity sú však v súčasnosti ovplyvnené aj meniacimi sa potrebami mladších generácií.

Tie požadujú možnosť bezhotovostnej platby. Bez hotovosti tak chcú ísť na festival takmer dve tretiny Slovákov. Vyplynulo to z prieskumu Visa.

Pohodlný a rýchly spôsob

Festivalu sa toto leto plánuje zúčastniť takmer 64 % z opýtaných. Viac než 7 z 10 Slovákov považuje digitálne platby za najpohodlnejší spôsob platby.

Často diskutované predplatené náramky zaradilo medzi svoje preferencie iba menej než 5 % Slovákov. Polovica respondentov následne preferuje vrátenie peňazí za zálohované poháre na svoju kreditnú kartu.

„Bezhotovostné platby sú rýchle, pohodlné a predovšetkým bezpečné. Bezpečnosť hrá na festivaloch veľkú úlohu. Zvyčajne sú tam davy ľudí a hotovosť sa môže veľmi ľahko stratiť alebo odcudziť,“ hovorí country manažérka Visa pre Slovensko Ľubica Gubová.

Zároveň si myslí, že ľudia radi prijímajú praktické inovácie, ktoré zjednodušujú život. „Napríklad v platbách telefónom alebo hodinkami sme na európskej špičke a festivalové prostredie nebude výnimkou,“ uviedla Gubová.

Dodatočné zabezpečenie

V prípade platieb prostredníctvom telefónu alebo inteligentných hodiniek poskytuje dodatočnú úroveň zabezpečenia aj tokenizácia. Tá umožňuje nahradiť číslo platobnej karty jedinečným tokenom.

Tým sa z procesu platby odstránia citlivé údaje. V prípade straty telefónu alebo hodiniek sa vygeneruje nový token a službu tak nie je možné zneužiť.

Ak by na festivale existovala možnosť bezhotovostnej platby, pozitívne by to ovplyvnilo účasť takmer 67 % opýtaných. Za najpohodlnejší spôsob platby na festivaloch považuje platobnú kartu viac než 42 % ľudí.