KDH chce dať do regiónov viac peňazí z eurozdrojov, vyťahuje príklady zo zahraničia

Regióny by mali rozhodovať o využívaní väčšieho objemu zdrojov Európskej únie ako v súčasnosti. Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) na to znova upozornilo v súvislosti s novým programovým obdobím na roky 2021 až 2027. Ekonomický expert hnutia Jozef Hajko v tejto súvislosti v pondelok informoval, že väčšina prostriedkov má ísť opäť centrálne a iba 16 % cez regióny. „To je veľmi zlá cesta. Príklady zo zahraničia nám ukazujú, že keď peniaze tečú cez regióny, tak sú využité efektívne,“ uviedol.

Poslankyňa Európskeho parlamentu Miriam Lexmann povedala, že v Poľsku ide takmer polovica eurofondov priamo do regiónov a tie si ich spravujú. „Taký model musíme nastaviť aj na Slovensku,“ povedala. KDH podľa nej dlhodobo navrhuje umožniť samosprávam nulovú spoluúčasť pri financovaní projektov, čo by zvýšilo čerpanie eurozdrojov.

Projekty treba „vytiahnuť zo šuplíka“

„Európska komisia povedala, že je to možné. Vláda má o to požiadať, dá sa to. Toto by neuveriteľne zrýchlilo čerpanie. Hovoríme o projektoch, ktoré sú v šuplíkoch a mohli by sa vytiahnuť,“ podotkla Lexmann. Možnosti na zlepšenie sú podľa nej aj vo vyhlasovaní výziev, pokiaľ ide o finančný obnos na jednu výzvu či ich zrozumiteľnosť, ale aj v podpore žiadateľov. Za potrebné označila prejsť na zálohové platby a zníženie administratívy.

Predseda KDH Milan Majerský si myslí, že ak by bolo jednoduchšie a pružnejšie čerpanie eurofondov, Slovensko mohlo byť medzi lídrami Európskej únie ako Poliaci, ktorí čerpajú eurofondy na viac ako sto percent.

Riešením by mohla byť decentralizácia

„Ľudia na Slovensku si zaslúžia lepšie čerpanie eurofondov, lebo sú to ich peniaze a zaslúžia si mať z týchto peňazí úžitok. Eurofondy sú vždy hnacím motorom ekonomiky, sú rozvojom aj prácou pre ľudí v regióne,“ tvrdí Majerský. Slovensko podľa neho nevyhnutne už musí zlepšiť čerpanie eurofondov, ak sa chce konečne posunúť dopredu.

Podľa starostky obce Radatice Gabriely Viazankovej problémom pri využívaní eurofondov nie je Brusel, ale nastavenie pravidiel eurofondov na Slovensku. „Ak je problém v prerozdeľovaní financií z Bratislavy do miest a obcí, tak to zmeňme. Decentralizácia je dobré riešenie, naše regióny vedia oveľa lepšie prerozdeľovať financie pre obce a mestá,“ dodala starostka.