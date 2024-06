Kamenický a Finančná správa chcú zabrániť daňovým únikom, ich cieľom je zníženie štátneho dlhu

Rezort financií spolu s finančnou správu chcú zabrániť ďalším daňovým únikom. Na tlačovej konferencií to oznámili minister financií SR Ladislav Kamenický a prezident Finančnej správy SR Jozef Kiss, ktorí predstavili nové opatrenia.

Častejšie kontroly správneho používania e-kasy, elektronická faktúra či motivácia nových finančných kontrolórov, to sú spôsoby, ako chcú zabrániť ďalším daňovým únikom, a tiež tak zaručiť zníženie štátneho dlhu.

Dlh začne klesať v roku 2027

„Vláda SR a ministerstvo financií majú jasný plán ako robiť konsolidáciu. Bývalá vláda zanechala dva deficity na rok 2023 a 2024. V roku 2024 máme deficit 6,55 % HPD, čo je 8,5 miliardy eur. Ideme znižovať deficit verejných financií o jedno percento ročne, čo je v prepočte 1,4 miliardy eur. V roku 2027 je tam číslo 3 % HDP, kedy by mal dlh začať klesať,“ uviedol minister financií SR Ladislav Kamenický.

Efektívnejší výber daní by mal podľa jeho slov pomôcť k tomu, aby nedošlo k zvyšovaniu daní a iných výdavkov od podnikateľov. Ako prvé chce ministerstvo pristúpiť k efektívnejším kontrolám, najmä v obchodných reťazcoch a na digitálnych platformách, kde podľa Kamenického utekajú peniaze.

„Máme tu 9 tisíc zamestnancov finančnej správy a pre mňa je dôležité, aby nesedeli v kanceláriách, ale pracovali v teréne, a vyberali dane pre štát. Finančná správa je peňaženkou SR a ministerstva financií,“ uviedol minister financií.

Vyššie platy kontrolórom

Zdôraznil, že treba motivovať ľudí, aby chceli pracovať v teréne, kde to nie je vždy príjemné, keďže chodia kontrolovať, čo sa podnikateľom nemusí páčiť. Minister preto navrhol, aby boli lepšie platení, vďaka čomu by podľa neho malo možno viac ľudí záujem o pozíciu kontrolóra finančnej správy.

Kamenický tiež zdôraznil, že korupcia sa nebude tolerovať. Všetkých, ktorí majú informácie o takýchto praktikách, vyzval, aby ich nahlásili finančnej správe, ktorá to preverí.

Ďalším opatrením je lepšie analytické spracovanie dát, aby sa vedelo, kde podľa ministra financií treba kontroly robiť. To by sa malo podľa jeho slov dosiahnuť bez potreby zmeny legislatívy a zaručilo by to lepšie analýzy domácich aj zahraničných dát.

Ministerstvo práce pracuje aj na zrýchlenom zavedení E-faktúry. Kamenický chce, aby sa spustil systém E-faktúry medzi subjektami verejnej správy a biznisom a zároveň aj medzi biznisom a zákazníkom. Rovnako sa pritvrdí kontrola vydávania účteniek z E-kasy, pretože stále podľa ministra financií stále existuje veľa podnikateľov, ktorí ich nedávajú.

Daňová medzera stúpa

„Poctiví podnikatelia trpia na nepoctivých podnikateľov, ktorí ich likvidujú. Tí, ktorí sú poctiví a pracujú podľa pravidiel, potom krachujú a tí nepoctiví si strčia DPH-ačku do vrecka,“ vyhlásil Kamenický.

Daňová medzera od roku 2021 stúpa. Počas pandémie, kedy si väčšina Slovákov objednávala služby a platila za ne kartou, sa medzera stabilizovala, odvtedy sa to však podľa výsledkov finančnej správy zhoršilo. To treba podľa Kamenického zastaviť a zodpovedné subjekty sa tým budú zaoberať.

„Tento rok sme v neštandardnej situácií, keďže viac ako 300 tisíc subjektov si odložilo daňovú povinnosť po 30. júni. Reálne výsledky plnenia rozpočtu začneme vidieť niekedy v priebehu mesiaca júl. Ďalším dôvodom, prečo to plnenie je o 2,5 % nižšie, je že daňový bonus v tomto roku dosiahol skoro 200 miliónov eur, čím sme na dvojnásobku toho čo rok predtým. Tá medzera v zákone, ktorá umožnila odpočítavať si daňový bonus, otvorila tie nožnice doširoka. Ako štát sme prišli o veľa peňazí,“ uviedol prezident Finančnej správy SR Jozef Kiss s tým, že aj na tento problém plánujú zaviesť opatrenia, aby sa podobná situácia neopakovala.