Je lepšie si zvoliť troj-, päť- alebo 10-ročnú fixáciu úroku na hypotéke?

Či už si beriete novú hypotéku, refinancujete starú, alebo vám končí fixácia úrokovej sadzby, otázke výberu fixácie úrokovej sadzby sa nevyhnete. Ak by existovala jedna správna odpoveď na otázku, akú fixáciu úroku si zvoliť, bolo by rozhodovanie jednoduché: banky by poskytovali len jednu možnosť, napríklad len 5-ročnú fixáciu.

„Samotný fakt, že banky dávajú klientom na výber aj 1-, 2-, 3-, 5-, 7- či 10-ročné fixácie, naznačuje, že v rôznych situáciách môžu byť vhodné rôzne fixácie,“ hovorí ekonomický analytik Tatra banky Tibor Lörincz.

Súčasné sadzby hypoték sú podľa Swiss Life Select vo všeobecnosti najvyššie pri ročnej a desaťročnej fixácii. Pri porovnaní individuálnych ponúk bánk sú, naopak, najnižšie pri troj- a štvorročnej fixácii. Otázka voľby fixácie je i naďalej aktuálna.

„Je to veľmi individuálne a prípad od prípadu. Dnes preferujem trojročnú, maximálne päťročnú fixáciu,“ tvrdí finančný sprostredkovateľ Swiss Life Select Ivan Šujan. Jeho kolega Dušan Moskaľ dodal, že banky dokážu aj mimo obdobia fixácie na požiadavku klienta upraviť výšku úroku, resp. zmeniť fixáciu, ak sadzby na trhu poklesnú.

Základné pravidlo pri výbere

Veľmi zjednodušene sa dá podľa Lörincza povedať, že čím dlhšiu fixáciu si vyberiete, tým menšie riziko podstupujete v súvislosti s pohybmi úrokových sadzieb. Riziko, že sa zásadne zmenia úrokové sadzby, tak ostáva na pleciach banky a je kompenzované výškou úrokových sadzieb. Spravidla čím dlhšia je fixácia, tým vyššia je úroková sadzba.

Základné pravidlo výberu fixácie sa tak dá zhrnúť do dvoch jednoduchých bodov:

1. Ak si zvolíte počas životnosti úveru kratšie fixácie, spravidla získate nižší úrok a tým aj nižšiu splátku. Celkovo tak zaplatíte na úrokoch menej, ako keby ste si zobrali dlhšie fixácie. Výmenou za tento benefit však znášate podľa analytika riziko, že sa vám výška splátky môže počas rokov výrazne meniť.

2. Naopak, ak si zvolíte dlhšie fixácie, výška vašej mesačnej splátky bude stabilnejšia. Úroková sadzba však bude v priemere vyššia.

Ako si správne vybrať dĺžku fixácie?

Zvoľte si kratšiu fixáciu úrokovej sadzby (na 1, 2 alebo 3 roky): ak je vaša mesačná splátka hypotéky nízka v porovnaní s vašim platom a zvládnete aj jej výraznejšie zvýšenie, vyberajte si spomedzi kratších fixácií.

Alebo si zvoľte dlhšiu fixáciu úrokovej sadzby (na 5, 7 alebo 10 rokov): ak je vaša mesačná splátka hypotéky vysoká v porovnaní s vašim platom, mali by ste radšej siahnuť po dlhšej fixácii úroku. Budete mať istotu stabilnej mesačnej splátky na hypotéke, vďaka čomu si budete vedieť ľahšie plánovať rodinný rozpočet vrátane väčších výdavkov. Toto odporúčanie podľa Lörincza platí najmä v prípade, ak ide o hypotéku na nehnuteľnosť, v ktorej bývate.

Musím pri výbere fixácie zohľadniť aj vývoj úrokových sadzieb? „Pri výbere vhodnej fixácie nepotrebujete žiadne pokročilé analytické zručnosti,“ hovorí Lörincz. Úrokové sadzby, ktoré ponúkajú banky, už zohľadňujú podľa neho očakávané zmeny vo vývoji a hypotéka, najmä na nehnuteľnosť, v ktorej bývate, nie je vhodný nástroj na špekulácie ohľadom pohybu úrokových sadzieb. Slovenská legislatíva vám ako klientovi dáva „žolíka“, Ak si vyberie dlhšiu fixáciu, môžete hypotéku relatívne lacno refinancovať aj mimo refixácie.

„Pri výbere dĺžky fixácie sa preto primárne riaďte tým, aké sú vaše aktuálne finančné možnosti a váš „rizikový apetít“ stráviť aj výraznejšie skoky vo výške vašich mesačných splátok,“ radí Lörincz.

Ak aj máte solídny príjem, ale predstava náhlej zmeny úroku vo vás vyvoláva obavy, siahnite po dlhšej fixácii. Dlhšia fixácia je, nadnesene, formou poistenia. Poistíte si stabilnejšiu splátku. „Síce zaplatíte o niečo vyššie úroky, ale odmenou vám bude pokojnejší spánok,“ konštatuje analytik.

Tridsaťročné fixy

Kým o utlmení variabilných sadzieb rozhodol trh, 30-ročné fixy slovenské banky nikdy nemali v ponuke. Dôvodom podľa Lörincza je, že 30-ročný fix je pre banku príliš veľké riziko, ktoré na seba nechce zobrať.

S 30-ročnými hypotékami sa môžeme stretnúť v USA, kde sa však banky o riziko delia so štátom. Slovenské banky štandardne poskytujú fixáciu úroku na maximálne 10 rokov.