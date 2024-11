Transakčná daň môže zasiahnuť do menovej politiky a ovplyvniť stabilitu finančných inštitúcií na Slovensku, upozorňuje ECB

Európska centrálna banka (ECB) prijala žiadosť Ministerstva financií SR o stanovisko k návrhu zákona o dani z finančných transakcií. Tento zavádza daň z finančných transakcií zameranú na debetné operácie právnických osôb, zahraničných organizačných zložiek a fyzických osôb-podnikateľov.

ECB upozorňuje, že uloženie dane môže zasiahnuť do menovej politiky a ovplyvniť stabilitu finančných inštitúcií, pretože sa dotýka aj operácií Národnej banky Slovenska. Zavádzanie dane by mohlo mať negatívny dopad na finančné systémy, pričom hrozí aj sťaženie prístupu k hotovosti na Slovensku.

Daň zasahuje do rozhodnutí ECB

Základom dane je suma odpísaná z účtu pri transakciách a sadzba sa pohybuje vo výške 0,4 % s maximálnou výškou dane 40 eur. Výbery hotovosti podliehajú dani vo výške 0,8 %, zatiaľ čo za používanie platobnej karty sa účtuje daň dve eurá ročne.

ECB varuje, že takáto daň by zvýšila cenu peňazí centrálnej banky a zasiahla do rozhodnutí ECB. „Daň zasahuje do rozhodnutí ECB v oblasti menovej politiky sprísnením nastavenia menovej politiky,“ uvádza ECB.

Škodlivé vplyvy

Európska centrálna banka odporúča slovenským zákonodarným orgánom zvážiť dôsledky dane na širšie ciele harmonizácie v rámci EÚ a vyzýva na zavedenie všeobecného oslobodenia pre operácie Národnej banky Slovenska. Banka tiež vyjadruje obavy, že daň by mohla viesť k fragmentácii európskeho finančného systému a odporúča komplexné posúdenie jej dopadov na slovenskú ekonomiku a finančný systém.

Ďalej centrálna banka poukázala na možné škodlivé vplyvy na likviditu finančného trhu, čo by mohlo ohroziť úverovú schopnosť bánk na Slovensku. ECB tiež varuje, že nové prevádzkové náklady pre poskytovateľov platobných služieb môžu byť prenesené na klientov, čo môže zvyšovať ceny a oslabovať dopyt po platobných službách. ECB zdôraznila potrebu rovnováhy medzi hotovostnými a elektronickými platobnými prostriedkami, bez uprednostňovania jedného systému pred druhým.