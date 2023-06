Čo ste možno o eurách nevedeli

Prešlo už niekoľko rokov, čo Slovensko prijalo euro za svoju menu. Máme ich v peňaženke, platíme s nimi, poznáme ich nominálne hodnoty. No zamysleli ste sa niekedy nad tým, koľko mincí a bankoviek je v obehu, z čoho sú a kde sa vyrábajú?

Eurové bankovky sa tlačia, rovnako ako v minulosti aj slovenské koruny, na substrát vyrobený zo 100-percentnej bavlny. Tento špeciálny papier sa vyrába v piatich papierňach akreditovaných Európskou centrálnou bankou. Následne sa z neho vyrábajú eurobankovky v akreditovaných európskych ceninových tlačiarňach. Konkrétne ide o jedenásť plne akreditovaných tlačiarní, z ktorých je sedem súčasťou národných centrálnych bánk eurosystému a štyri sú komerčné.

Súčasťou výroby bankoviek je aj tlač ochranných prvkov, a to formou ofsetovej tlače, hĺbkotlače, tlače z výšky a sieťotlače. V záverečnej fáze výroby sa bankovky očíslujú a polakujú. Vďaka tomu sa predlžuje ich životnosť.

Eurobankovky vydané NBS

Na konci roka 2020 predstavovala kumulovaná čistá emisia eurobankoviek NBS približne 235,5 milióna kusov v celkovej hodnote prevyšujúcej 16,5 mld. eur. Ak by niekto tieto eurobankovky naukladal vedľa seba, pokryli by plochu približne 2,4 km2, čo je viac ako plocha 224 futbalových štadiónov. Výška týchto bankoviek naukladaných na seba by dosiahla 28,3 km, čo je viac ako trojnásobok Mount Everestu.

Euromincí bolo v roku 2020 podľa Národnej banky Slovenska 917 miliónov v sume 200,6 mil. eur a zberateľských euromincí bolo 585,8 tisíca kusov v hodnote 11,6 mil. eur. Hmotnosť týchto mincí predstavuje viac ako 3 400 ton, čo zodpovedá hmotnosti dvadsiatich dvoch najťažších žijúcich živočíchov na zemi, vráskavcov obrovských.

Mince razia v Kremnici

Na rozdiel od eurobankoviek, ktoré sa vyrábajú výlučne v európskych ceninových tlačiarňach, mince si razia jednotlivé krajiny eurozóny. Predná strana euromincí je označovaná ako spoločná strana a zobrazuje Európsku úniu alebo geografický obraz Európy, zadná strana mince je označovaná ako národná.

Slovenské euromince majú na národnej strane dvojkríž na trojvrší, Bratislavský hrad a Kriváň. U nás sa razia v Mincovni Kremnica a počet vyrazených mincí od zavedenia eura už presiahol jednu miliardu kusov.

Najčastejšie používanou je 50-eurovka

Na svete bolo v roku 2020 celkovo viac ako 164 miliárd kusov euromincí a eurobankoviek. V obehu vtedy bolo cez 26 miliárd eurobankoviek s hodnotou približne 1,4 bilióna eur a takmer 138 miliárd kusov euromincí za vyše 30 miliárd eur. Najčastejšie používanou bankovkou v eurozóne je 50-eurová bankovka. V obehu je ich viac ako 10 miliárd.

Dohodu o názve „euro“ prijali počas stretnutia Európskej rady v Madride v roku 1995 v rámci príprav na jednotnú menu. Symbol € bol inšpirovaný gréckym písmenom epsilon (Є) ako odkaz na kolísku európskej civilizácie. V latinskej abecede predstavuje tento znak prvé písmeno slova „Európa“, zatiaľ čo dve rovnobežné čiary, ktoré ho pretínajú, symbolizujú stabilitu.

0-eurová bankovka

Existuje dokonca bankovka s nominálnou hodnotou 0 eur. Ide o suvenír, ktorý má podporiť turizmus na Slovensku. Neslúži preto na priamy platobný styk, aj keď má mnohé ochranné prvky a je vytlačená na papier totožný s pravými bankovkami.

Nulovú bankovku už vytlačili s podobizňami viacerých známych slovenských pamiatok, či významných osobností Slovenska. Tieto bankovky sa stávajú vzácnymi zberateľskými kúskami a mnohé sa vypredajú počas jedného dňa. Každý kus bankovky je unikátom a obsahuje číslovanie a sériový kód. Bankovky majú veľkosť 20-eurovej bankovky a sú vo fialovej farbe.

Vzácne bankovky

Tá bankovka naberá na cene, ktorá prevyšuje jej nominálnu hodnotu. Zväčša po vyradení z obehu alebo ak ide o chybne vytlačený kus, či sériu. Možno niekto ani nevie, že sa mu takýto vzácny kus dostal do peňaženky. Chce to dostatok pozornosti a znalostí, aby bolo možné výnimočnú bankovku odhaliť.

Ľudia, ktorí sa venujú takémuto zberateľstvu, majú zväčša záujem o bankovky, ktoré sú v nepoškodenom stave. Hodnotu bankovky okrem toho určuje najmä vzácnosť, a teda výskyt na trhu. Neplatí, že čím je bankovka staršia, tým je vzácnejšia.

Viacerí sa domnievajú, že 500-eurová bankovka, ktorú postupne sťahujú z obehu, bude čoskoro vzácnym zberateľským kúskom. Podľa odborníkov to však zatiaľ nehrozí. V obehu je niekoľko miliárd kusov a tak ani o niekoľko rokov zrejme jej hodnota nestúpne nad nominálnu.