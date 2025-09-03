Americký akciový trh klesol pre neistotu v oblasti Trumpovej obchodnej politiky

Akcie na Wall Street v utorok po predĺženom víkende klesli. Americký odvolací súdu totiž v piatok rozhodol, že Donald Trump prekročil svoje právomoci využitím núdzových ekonomických pravidiel pre zavedenie rozsiahlych ciel. Trump vyhlásil, že o rozhodnutie okamžite požiada Najvyšší súd. Vyvolalo to však neistotu v oblasti prezidentovej obchodnej politiky. Na trh vplývalo aj to, že aktivita v americkom priemyselnom sektore sa v auguste oslabila už šiesty mesiac v rade.
Priemyselný index Dow Jones si odpísal 0,6 percenta a uzavrel na úrovni 45 295,81 bodu. Index S&P 500 klesol o 0,7 percenta na 6 415,54 bodu a technologicky Nasdaq si pohoršil o 0,8 percenta na 21 279,63 bodu.
Nadol zamierili aj ázijské akciové trhy. Hlavný japonský index Nikkei 225 sa v stredu oslabil o 0,9 percenta na 41 938,89 bodu, index hongkonskej burzy Hang Seng klesol o 0,7 percenta na 25 317,78 bodu a čínsky Shanghai Composite uzavrel nižšie o 1,2 percenta na hodnote 3 813,56 bodu.