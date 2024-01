Americké aj ázijské burzy uzavreli zmiešane, tokijské akcie však podporil silný dolár

Americký akciový trh bol aj vo štvrtok slabší a uzavrel zmiešane. Stalo sa tak po tom, čo správy ukázali, že pracovný trh USA je silný, a to možno až príliš.

Zdravý trh práce

Správa americkej vlády vo štvrtok uviedla, že minulý týždeň požiadalo o podporu v nezamestnanosti menej amerických pracovníkov, než sa očakávalo. Ďalšia správa od ADP Research Institute ukázala, že súkromní zamestnávatelia minulý mesiac zrýchlili nábor zamestnancov o viac, ako ekonómovia očakávali.

Zdravý trh práce je dobrý pre zamestnancov a potláča obavy z bezprostrednej recesie. Príliš silný trh by však mohol podnietiť Federálny rezervný systém k udržaniu vysokých úrokových sadzieb, pretože by to mohlo udržať tlak na rast inflácie.

Vývoj ázijských akcií

Index S&P 500 si odpísal 0,3 percenta a uzavrel na úrovni 4 688,68 bodu. Technologický Nasdaq oslabil o 0,6 percenta na 14 510,30 bodu. Index menších spoločností Russell 2000 klesol o 0,1 percenta na 1 957,73 bodu. Priemyselný index Dow Jones si však prilepšil o menej ako 0,1 percenta na 37 440,34 bodu.

Ázijské akciové trhy po vývoji na Wall Street v piatok zväčša klesli, hoci tokijské akcie súvisiace s exportom podporil posilňujúci dolár. Hlavný japonský index Nikkei 225 si pripísal 0,3 percenta. Index hongkonskej burzy Hang Seng oslabil o 0,9 percenta a čínsky akciový index Shanghai Composite klesol o 1 percento. Juhokórejský index Kospi stratil 0,4 percenta.