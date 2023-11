Ako najlepšie investovať a sporiť

Sporenie v dobe vysokej inflácie, rastúcich úrokov na hypotekárnych úveroch, zdražovania energií a len mierneho – ak vôbec, rastu platov? Pre mnohých Slovákov nepredstaviteľné. Vo väčšine prípadov to však možné je. Začať si sporiť aj keď len malými sumami je výborný začiatok pre ľahšie zvládanie plánovaných či nepredvídateľných situácií v budúcnosti.

V dnešnom článku prezradíme, prečo si začať sporiť, ako si nastaviť finančné ciele aj prečo je investovanie z dlhodobého hľadiska tým najlepším spôsobom, ako bojovať s infláciou.

Cieľ sporenia číslo 1 – tvorba finančnej rezervy

V živote asi každého sa udejú situácie, s ktorými nepočíta a ktoré nútia siahnuť hlboko do vrecka. V horšom prípade dokážu nepredvídateľné udalosti skutočne nepríjemne zatriasť rodinným rozpočtom a v extrémnom prípade môže hroziť až osobný bankrot, prípadne strata strechy na hlavou.

Medzi také patria napríklad vážne ochorenie či zranenie, poistná udalosť na nehnuteľnosti následkom vyčíňania prírodných živlov (extrémne dažde, vietor, požiar, zemetrasenie) a podobne. Tieto je možné chrániť vhodným poistením. Ak ho ale nemáte, musíte siahnuť na úspory. Alebo si požičať. Je potrebné si však uvedomiť, že pôžička je vždy drahšia v porovnaní s financovaním vlastnými úsporami.

Pred čím vás však poistenie neochráni sú životné situácie ako strata zamestnania, potreba kúpy nového auta, chladničky či práčky, pretože tie staré sa vám pokazili, narodenie bábätka a s tým súvisiaci odchod na rodičovskú dovolenku a podobne. Opäť máte možnosť si požičať a platiť navyše nemalé úroky alebo použiť finančnú rezervu. Aká by mala byť a aké produkty sú vhodné na jej tvorbu?

Ideálna finančná rezerva by mala byť vo výške 6 mesačných príjmov. To znamená, že ak zarábate 1 000 eur v čistom, vaša rezerva by mala byť aspoň 6 000 eur. Ak máte rodinu, finančná rezerva by mala pokrývať 6-násobok čistého príjmu celej domácnosti.

Vhodné produkty pre krátkodobé sporenie

Ideálnymi produktami na tvorbu finančnej rezervy sú produkty s nízkym rizikom straty hodnoty a vysokou likviditou. Medzi také patria napríklad sporiace účty či termínované vklady. Faktom je, že úspory sa na nich zhodnocujú len minimálne alebo vôbec. V porovnaní s investovaním, ktoré je vhodné pre zabezpečenie dlhodobých finančných cieľov, nehrozí riziko, že keď budete potrebovať vyberať, budete tam mať menej, ako ste si vložili. Výhodou je, že sporiace účty aj termínované vklady môžete mať bez akýchkoľvek poplatkov.

Ako príklad sporenia možno uviesť mSporenie od mBank, ktorý ponúka až 4 spôsoby sporenia – odkladanie si pevnej čiastky, automatický prevod percenta z každej platby, formou zaokrúhľovania všetkých platieb alebo je možné si nastaviť trvalý príkaz. Založenie aj zrušenie konta je bez poplatku, rovnako ako všetky prichádzajúce a jedna odchádzajúca platba mesačne. Peniaze máte kedykoľvek k dispozícii a môžete ich použiť na čokoľvek.

Investovať je možné už aj s 15 eurami mesačne

Na zabezpečenie dlhodobých cieľov je najvhodnejším spôsobom investovanie do fondov. Investovanie sa vyznačuje dlhodobo vysokým zhodnotením a to aj v prípade poklesov, ktoré sú úplne prirodzenou súčasťou.

Najčastejšími cieľmi investovania je zabezpečenie si dôstojného dôchodku, kvalitného vzdelania či osamostatnenie sa pre deti, kúpa nehnuteľnosti, skoršie vyplatenie hypotéky a podobne. Podľa toho, aký ste investor sa môžete rozhodnúť pre viacero investičných stratégií. Ak ste rozhodnutí investovať na dlhé obdobie a nevadí vám zvýšené riziko, môžete zvoliť akciové či indexové fondy, ktoré v dlhom časovom horizonte dokážu dosiahnuť zhodnotenie v desiatkach percent. Ak ste skôr konzervatívny typ človeka a chceli by ste na úkor zhodnotenia radšej menšie riziko, prípadne neplánujete investovať 10 a viac rokov, môžete si zvoliť menej akciových a viac dlhopisových fondov. V každom prípade, vhodne zvolené investičné portfólio dokáže efektívne bojovať aj s infláciou. Dokáže totiž zhodnotiť vaše úspory viac, ako je jej výška.

Obávate sa, že investovanie nie je pre vás, lebo mu nerozumiete alebo nemáte veľa voľných prostriedkov? Zabudnite na tieto mýty. Napríklad v mBank môžete investovať už od 15 eur mesačne a zároveň, investovanie je oveľa jednoduchšie, ako sa môže zdať. Odporúčame sa poradiť s expertom, všetko dôležité vám vysvetlia napríklad v spomínanej mBank, ktorá ponúka možnosť investovať do množstva rôznych fondov a tak prispôsobiť maximálne efektívne presne takú kombináciu, ktorá bude najlepšie vyhovovať vašim potrebám, možnostiam a očakávaniam.

