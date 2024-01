Akciové trhy v minulom roku rástli a na jeho konci sa dotýkali historických maxím. Ako to pôjde ďalej?

Uplynulý rok sa niesol v znamení viacerých pozitív. Inflácia postupne podľa vedúceho produkt manažmentu v Tatra Asset Managemente Martina Smreka oslabovala z dvojciferných hodnôt a blíži sa k cieľu centrálnych bánk, čo umožní ukončiť zvyšovanie úrokových sadzieb.

„Už len samotné plány na ich znižovanie v roku 2024 boli vetrom do plachiet akciovej rely v závere roka,“ skonštatoval Smrek.

Rast potiahlo viacero firiem

Pozitívom bolo podľa neho aj rozšírenie počtu firiem, ktoré ťahali akciové indexy nahor.

Kým v prvej polovici roka 2023 sa pod rast podpísalo iba niekoľko veľkých technologických firiem, záverečný finiš bol široko spektrálny, čo je podľa Smreka pozitívny signál pre akcie. Veľkou témou bude globálne spomaľovanie ekonomického rastu.

Hlavnou otázkou je, či sa najväčším ekonomikám sveta podarí „mäkko pristáť“ bez hlbokej recesie. Nepríjemné podľa Smreka je, že geopolitické napätie a polarizácia sveta neustupuje.

Nikto na svete nedokáže podľa neho predpovedať budúcnosť. Pre úspech pri investovaní je skôr dôležité reagovať na to, čo sa deje a dodržiavať základné investičné princípy.

Korekcie nadol by neprekvapili

„Akciové trhy sa v závere roka nadýchli k impozantnému finišu, dotýkali sa historických maxím. Rozšírenie rastu na akciových trhoch medzi väčší počet firiem, spomaľujúca inflácia či nádej na vyhnutie sa hlbokej recesii by mohli naznačovať pokračovanie rastového trendu,“ myslí si Smrek.

Na druhej strane, ak by akcie po silných rastoch zažili nejaké korekcie smerom nadol, nebolo by to podľa neho vôbec prekvapujúce. Takáto situácia by poskytla, rovnako ako v minulosti, príležitosť investovať výhodnejšie, pri nižších cenách.

Akciové trhy v minulom roku rástli. Do roku 2023 vstupovali investori s nádejou, že negatívny rok 2022 so súčasnými poklesmi akcií aj dlhopisov sa nebude opakovať.

Takisto sa spoliehali na to, že akcie väčšinou nemajú dva negatívne roky po sebe. To naštartovalo akciové trhy už od prvých januárových dní vlaňajška.