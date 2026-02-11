Vodcu hladovkového kultu, ktorý má na svedomí stovky obetí, obvinili z ďalších 52 úmrtí

Samozvaný duchovný vodca takzvaného hladovkového kultu Paul Mackenzie, ktorý si vyžiadal viac ako 400 obetí, bol v stredu obvinený z ďalších 52 úmrtí, uviedla prokuratúra.
Prípad, ktorý v roku 2023 otriasol svetom, odhalil stovky tiel v oblasti neďaleko pobrežného letoviska Malindi v Keni, známej ako „Masaker v lese Shakahola“, jednej z najhorších tragédií spojených s kultom na svete. Paul Mackenzie sa na súde v Mombase priznal za vinného z viacerých obvinení z neúmyselného zabitia a zostáva vo väzbe.
Minulý rok boli objavené ďalšie telá v odľahlej dedine Binzaro ležiacej približne 30 kilometrov od Shakaholy pri pobreží Indického oceánu. To naznačuje, že kult pokračoval v činnosti aj po zatknutí Mackenzieho.
Prokuratúra na sociálnej sieti X uviedla, že Mackenzie a ďalší boli obvinení z organizovanej trestnej činnosti, dvoch obvinení z radikalizácie a dvoch obvinení z uľahčovania spáchania teroristického činu. Obvinení opäť popreli vinu a ďalšie pojednávanie je naplánované na 4. marca.
„Podľa obvinení šírili extrémistické presvedčenia, kázali proti autorite vlády, prijali extrémistické presvedčenia proti autorite a uľahčovali spáchanie teroristického činu,“ uviedla prokuratúra.