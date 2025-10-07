Vo veľkofilme Bojovník si zahral aj český „Terminátor“ Karlos Vémola

V poradí 77. ročník Oktagonu nielenže ponúkol nevídanú zostavu zápasníkov, ale počas podujatia bolo aj oznámené zapojenie ďalšej hereckej hviezdy do celovečerného filmu Bojovník. Touto hviezdou je Karlos Vémola. V ambicióznej dráme má cameo, v ktorom učí hlavného hrdinu Hoffa (Milan Ondrík) obranu proti takedownu.
Vémola sa pred rokmi stal prvým Čechom, ktorý sa prebojoval až na vrchol MMA – do prestížnej súťaže UFC. „Terminátor“, ako ho volajú v Oktagone, tým doplní hviezdne obsadenie takmer trojmiliónového filmu režisérov Vojtěcha Friča a Tomáša Dianišku. Premiéra je naplánovaná na 13. augusta 2026, no zábery z nakrúcania s Karlosom Vémolom si môžete pozrieť už teraz:
„Nápad nakrútiť film s tematikou bojových športov, respektíve MMA, sme spolu s producentom Jakubom Eliáškom nosili v hlave približne pätnásť rokov. Rozbeh projektu však blokovala vysoká náročnosť realizácie žánru a predpokladaná nízka návštevnosť kín. To sa však zmenilo so vzostupom popularity a postavenia Oktagonu. Ten sa v priebehu rokov dokázal z MMA ligy premeniť na spoločenskú udalosť a dostať MMA do mainstreamu, aký je bežný vo svete. Ich turnaje sledujú státisíce divákov.
Nemalú zásluhu na tom má aj Karlos, a preto bolo kľúčové, aby bol s filmom Bojovník, ako jasná legenda tohto športu, spojený. Bez neho a bez profesionálneho zázemia Oktagonu by všetky emócie, ktoré chceme preniesť na plátno, zostali len povrchné a výsledok by to poznal. Verím, že ak chcete nakrúcať film zo športového prostredia, musíte byť jeho súčasťou – zažiť drinu, pot aj vyčerpanie, inak to bude ťažko uveriteľné. Bez Oktagonu by tento film nevznikol; ich účasť bola mojou podmienkou,“ hovorí režisér a producent Vojtěch Frič.
„Bojovník je prvý film od čias Pěsti ve tmě, čo je takmer štyridsať rokov. Úprimne ma teší, že sa takáto snaha objavuje na česko-slovenskej scéne a že môžem byť pri tom. Je to potvrdenie, že MMA napreduje, či už v Česku, alebo na Slovensku,“ dopĺňa Karlos Vémola.
Okrem Vémolu obsadzuje Bojovník celé spektrum držiteľov prestížnych ocenení – a nielen hereckých. Popri hercoch Milanovi Ondríkovi, Jánovi Jackuliakovi, Martinovi Fingerovi, Pavlovi Rímskom, Kryštofovi Hádkovi, Ondřejovi Malom, Davidovi Matáskovi, Jaroslavovi Pleslovi, Adamovi Vaculovi či Jiřím Vyorálkovi, a herečkách Eliške Balzerovej, Eme Klangovej Businskej, Hane Vagnerovej, dostal svoju prvú príležitosť aj raper Calin Panfili, niekoľkonásobný držiteľ cien Anděl a Český slavík.
Medzi profesionálnymi bojovníkmi, ktorých tvorcovia už potvrdili, patria bývalý majster sveta v kickboxe Daniel „DeeDee“ Škvor, miláčik publika Miloš „Meloun“ Petrášek, zápasník Tomáš „Tobous“ Tobola, boxerská majsterka sveta Fabiana Bytyqi či veľký talent českého boxu Kelvin Soquessa. Hoffov životný zápas bude rozhodovať profesionálny rozhodca Pavel „Pikante“ Touš, ktorý pôsobil ako arbiter na prestížnych zahraničných turnajoch vrátane majstrovstiev sveta a Európy.
Príbeh o druhej šanci
Film Bojovník rozpráva príbeh bývalého majstra Európy a olympijského medailistu v boxe Pavla „Hoffa“ Hoffmeistera, ktorý sa po rokoch rozhodne vrátiť do sveta bojových športov. Tentoraz sa však nesmeruje do klasického boxerského ringu, ale do klietky MMA.
Bývalý šampión musí čeliť nielen novým pravidlám, slabšej kondícii a radikálne odlišnému bojovému prostrediu, ale predovšetkým svojim vnútorným démonom a minulosti, keď sa pripravuje na súboj s obávaným súperom Bélom Kardosom, prezývaným „Maďarský tank“.
Autentické prostredie v spolupráci s Oktagonom
Spolupráca s organizáciou Oktagon, vedúcou európskou MMA organizáciou, umožnila tvorcom nakrúcať priamo v autentickom prostredí profesionálneho bojového sveta – od tréningových centrách, cez vypredané arény až po zákulisie turnajov.
Bojovník, ktorý vstúpi do slovenských kín 13. augusta 2026, sľubuje emotívnu drámu, čo nestojí len na úderoch, ale predovšetkým na silnom príbehu o druhej šanci. Film vzniká v koprodukcii spoločností love.FRAME, Bontonfilm Studios, B Production, Oktagon a TV JOJ. Distributérom je Bontonfilm.
Kredity
Hrajú: Milan Ondrík, Eliška Balzerová, Hana Vagnerová, Martin Finger, Ján Jackuliak, Pavel Rímský, Calin Panfili, Jaroslav Plesl, Kryštof Hádek, Ondřej Malý, David Matásek, Ema Klangová Businská, Adam Vacula, Mia Bankó, Marián Mitaš, Jiří Vyorálek, David Kozma, Karlos Vémola, Daniel „DeeDee“ Škvor, Miloš „Meloun“ Petrášek, Tomáš „Tobous“ Tobola, Fabiana Bytyqi, Kelvin Soquessa, Vasilis Kostandinidis, Pavel Touš a ďalší
Režiséri: Vojtěch Frič, Tomáš Dianiška
Scenár: Tomáš Dušička, Vojtěch Frič, Tomáš Dianiška
Dramaturg: Vít Poláček
Pomocný režisér: Jakub Eliášek
Hlavný kameraman: Tomáš Juríček
Majstri zvuku: Lukáš Moudrý, Viktor Krivosudský
Hudobný skladateľ: Michal Šupák
Strih: Andy Fehu
Architekt: Pavol Andraško
Výtvarník: Lukáš Veverka
Kostýmová návrhárka: Aneta Grňáková
Umelecká maskérka: Martina Selnekovičová
Vedúci výpravy: Roman Chochola
Producenti love.FRAME: Vojtěch Frič, Jakub Eliášek, Ondřej Kulhánek
Producent Bontonfilm Studios: Martin Palán
Producent B Production: Tibor Búza
Producent Neruda Production: Ondřej Novotný, Pavol Neruda
Producent TV JOJ: Roland Kubina
Premiéra: 13. augusta 2026
Film vzniká s podporou programu Kreatívna Európa MEDIA a spolufinancuje ho Európska únia.
