Vo veku 94 rokov zomrel český dramatik Ivan Vyskočil, patril k významným postavám povojnového divadla

Vo veku 94 rokov zomrel český spisovateľ, pedagóg, dramatik a príležitostný herec Ivan Vyskočil, ktorý patril k významným postavám českého povojnového divadla. Informuje o tom spravodajský portál iDNES.cz.

Správu o odchode výraznej postavy českého divadla zdieľal na sociálnej sieti napríklad divadelný publicista Luboš Mareček a následne informáciu iDNES.cz potvrdilo pražské Divadlo Na zábradlí, ktoré Vyskočil spoluzakladal.

„Jeho nekonečná a nevyspytateľná dadaistická hravosť a radosť z hry, špecifický hovorený prejav a mimoriadne vystúpenia (geniálne predstavenia ako Haprdáns, Cesta do Úbic alebo Křtiny v Hbřvích aneb Blbá hra) z neho v mojich očiach už dávno urobili môjho najobľúbenejšieho tuzemského divadelníka,“ napísal Mareček. Publicista tak podľa iDNES.cz zmienil najslávnejšie Vyskočilove hry.

Okrem herectva a réžie na DAMU Vyskočil vyštudoval aj psychológiu a pedagogiku. V psychológii sa sústredil na mladistvých delikventov, pričom už počas školy pôsobil v diagnostických ústavoch. Pedagogiku i psychológiu následne aj učil na AMU.

Od prelomu päťdesiatych a šesťdesiatych rokov sa však pražský rodák plne vrhol na umenie. V roku 1958 spoluzaložil Divadlo Na zábradlí, kde pôsobil ako herec, režisér i umelecký šéf. O päť rokov neskôr potom v Redute založil svoje Nedivadlo, kde spolu s ním vystupovali aj Leoš Suchařípa či Pavel Bošek.

Od 70. rokov sa podieľal na recitáloch Evy Olmerovej a učil herectvo na dnešnom Konzervatóriu Jaroslava Ježka. Okrem divadelnej činnosti sa občas objavil aj vo filme. I keď to boli malé úlohy, zanechal takto podľa iDNES.cz stopu v takmer dvadsiatich filmoch od novej vlny 60. rokov až do roku 2006. Zahral si napríklad v komédii Kamarád do deště (1988), klasike O slavnosti a hostech (1966), Faunovom velmi pozdním odpoledni (1983), Něžnom barbarovi (1989) či filme Akumulátor I. (1994).