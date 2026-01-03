Vo veku 107 rokov zomrel v Dubline „otec Slovákov v Írsku“ Joe Veselsky

Vo veku 107 rokov zomrel v sobotu v írskom Dubline Joe Veselsky, pravdepodobne najstarší preživší holokaust pôvodom zo Slovenska a jeden z najstarších protifašistických bojovníkov. Známy bol tiež ako „otec Slovákov v Írsku“. O úmrtí rodáka z Trnavy informoval Martin Korčok, vedúci Múzea holokaustu v Seredi.
Joe Veselsky sa narodil 20. októbra 1918 v Trnave, svoje detstvo prežil v rodnom meste. Zmaturoval na trnavskom gymnáziu a začal pracovať v Bratislavskej všeobecnej banke, kde spoznal aj svoju manželku. Bol špičkovým hráčom stolného tenisu, od detstva sa venoval aj futbalu. V roku 1944 sa aktívne zapojil do Slovenského národného povstania. Jeho rodičia aj brat zomreli v koncentračnom tábore Auschwitz. Ako uviedol Martin Korčok, o ich osude ho informoval bývalý spolužiak Alfréd Wetzler (1918 – 1988).
Keď skončila druhá svetová vojna, vrátil sa k športu a aktívne sa venoval stolnému tenisu. Avšak obavy pred nástupom komunistického režimu ho viedli k rozhodnutiu s manželkou a s deťmi emigrovať do Írska, kde od roku 1949 žije až dodnes. V Írsku si dokázal vybudovať profesionálnu športovú kariéru a stal sa aj doživotným prezidentom Írskej asociácie stolného tenisu. V civilnom živote obchodoval s hodinkami a diamantmi. Vo veku 97 sa stal najstarším univerzitným študentom na Trinity College, kde získal čestný titul Magister umenia.
Vo februári 2024 sa s ním v Dubline stretol vtedajší predseda Národnej rady SRPeter Pellegrini, ktorý fanúšikovi futbalového klubu Spartak Trnava priniesol šál vo farbách trnavského klubu a tiež veľkú kroniku trnavského futbalu.