Vo Francúzsku obvinili seniora zo znásilnenia desiatok detí, priznal sa aj k dvom vraždám

Francúzska prokurátora v utorok oznámila, že ešte vlani obvinila 79-ročného muža zo znásilnenia a sexuálneho napadnutia najmenej 89 maloletých osôb. K skutkom malo dochádzať v období od roku 1967 až do roku 2022.
Päť desaťročí útokov
Podľa prokuratúry v meste Grenoble je muž od vznesenia obvinenia vo väzbe. Vyšetrovanie odhalilo rozsiahlu sériu útokov, ktoré sa mali odohrávať počas viac než piatich desaťročí.
Počas výsluchov sa obvinený priznal aj k ďalším závažným zločinom. Vyšetrovateľom uviedol, že v 70. rokoch udusil vankúšom svoju nevyliečiteľne chorú matku a v 90. rokoch rovnakým spôsobom pripravil o život aj svoju staršiu tetu.
Najhorší za celé roky
Úrady sa rozhodli prípad zverejniť, aby oslovili prípadných ďalších svedkov a možné obete, ktoré sa doteraz neprihlásili. Prokuratúra vyzvala každého, kto má k prípadu informácie alebo sa mohol stať obeťou, aby kontaktoval vyšetrovateľov.
Prípad patrí podľa francúzskych médií medzi najrozsiahlejšie vyšetrovania sexuálneho násilia na deťoch v krajine za posledné roky.