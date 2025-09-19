Vo forme hrajúca Jamrichová si zranila koleno už v prvom bode zápasu. Kurt musela opustiť na invalidnom vozíku

Slovenská tenistka Renáta Jamrichová postúpila do štvrťfinále turnaja nižšej kategórie v Portugalsku.
Len 18-ročná veľká nádej „bieleho športu“ pod Tatrami však odohrala len jeden jediný bod proti Ruske Poline Jatčenkovej, keďže si zranila koleno a nedokázala ďalej pokračovať.
Na podujatí v Caldas da Rainha prešla cez dve súperky, no pri ďalšej ju stopli nepekné okolnosti. Miernou favoritkou podľa postavenia v rebríčku WTA bola práve Slovenka.
Drámu nedopustili a Kolumbiu zdolali. Slovenskí tenisti si zahrajú kvalifikáciu o postup na finálový turnaj - FOTO
„Mladá zázračná hráčka Renáta Jamrichová (možno hráčka v najlepšej forme) musela odísť na invalidnom vozíku po zranení kolena v prvom výmene duelu,“ zhodnotil portugalský novinár Steve Grácio na sociálnej sieti.
Dias de QF do WTA 125 das Caldas da Rainha.
Dia que começou muito mau. A jovem prodígio Renata Jamrichova (talvez a jogadora em melhor forma) saiu de cadeira de rodas no 1.º duelo após lesão no joelho ao 1.º ponto do encontro. Polina Iatcenko está nas meias-finais. pic.twitter.com/jvP0MCrIN3
— Steve Grácio (@stevefgracio) September 19, 2025
Rodáčka z Trnavy dokázala v juniorskej kariére ovládnuť Australian Open aj Wimbledon. S tenisom pritom začala až vo svojich trinástich rokoch, predtým sa venovala plávaniu.
V rebríčku WTA jej patrí 229. priečka.