Vo forme hrajúca Jamrichová si zranila koleno už v prvom bode zápasu. Kurt musela opustiť na invalidnom vozíku

V rebríčku WTA jej patrí 229. priečka.
Renáta Jamrichová
Renáta Jamrichová počas finálového zápasu ženskej dvojhry turnaja J&T Banka Slovak Open 2024 v Peugeot aréne v Bratislave. Bratislava, 13. október 2024. Foto: SITA/Tomáš Bokor Foto: SITA/Tomáš Bokor.
Slovenská tenistka Renáta Jamrichová postúpila do štvrťfinále turnaja nižšej kategórie v Portugalsku.

Len 18-ročná veľká nádej „bieleho športu“ pod Tatrami však odohrala len jeden jediný bod proti Ruske Poline Jatčenkovej, keďže si zranila koleno a nedokázala ďalej pokračovať.

Na podujatí v Caldas da Rainha prešla cez dve súperky, no pri ďalšej ju stopli nepekné okolnosti. Miernou favoritkou podľa postavenia v rebríčku WTA bola práve Slovenka.

„Mladá zázračná hráčka Renáta Jamrichová (možno hráčka v najlepšej forme) musela odísť na invalidnom vozíku po zranení kolena v prvom výmene duelu,“ zhodnotil portugalský novinár Steve Grácio na sociálnej sieti.

Rodáčka z Trnavy dokázala v juniorskej kariére ovládnuť Australian Open aj Wimbledon. S tenisom pritom začala až vo svojich trinástich rokoch, predtým sa venovala plávaniu.

V rebríčku WTA jej patrí 229. priečka.

