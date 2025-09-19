Kedysi „čierny kôň“ Wimbledonu, dnes 991. hráč tenisového rebríčka. Čo sa s ním stalo?

Oscar Otte, nemecký tenista, ktorý bol v roku 2022 označovaný za „čierneho koňa“ Wimbledonu, dnes čelí dramatickému pádu vo svojej kariére a aktuálne je na 991. mieste svetového rebríčka ATP.
Ako uviedol špecializovaný web Tennis Gazette, v roku 2022 Otte začal sezónu na tráve ako 61. hráč sveta a prekvapil výbornými výkonmi, keď postúpil do semifinále turnajov v Stuttgarte a Halle, pričom zdolal aj hráčov ako Denis Shapovalov či Karen Chačanov.
Vďaka týmto výsledkom si zabezpečil nasadenie na Wimbledone, kde sa prebojoval do tretieho kola, kde podľahol šiestemu nasadenému Carlosovi Alcarazovi.
Bývalý britský tenista a komentátor Nick Lester vtedy povedal: „Nemecký hráč bol v skvelej forme počas leta, keď sa na tráve dostal dvakrát po sebe do semifinále, a jeho štýl hry servis-volej nie je u mnohých bežný.“
Napriek úspešnému roku 2022 však Otteho kariéru začali sužovať vážne zdravotné problémy.
Po Wimbledone 2022 podstúpil artroskopiu vnútorného menisku ľavého kolena a odvtedy vyhral len jeden grandslamový zápas, a to opäť na Wimbledone v roku 2023, po ktorom však opäť potreboval operáciu kolena. Na konci minulého roka podstúpil ďalší zákrok, tentoraz na pravom chodidle.
Od turnaja v Halle v roku 2024 neodohral žiadny zápas hlavnej súťaže ATP Tour a v roku 2025 sa zúčastnil len na nižšie hodnotených turnajoch ITF.
Kedysi 36. hráč sveta tak dnes zápasí s návratom do formy a jeho súčasná pozícia v rebríčku výrazne kontrastuje s jeho potenciálom a očakávaniami spred troch rokov.