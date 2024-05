Petra Vlhová mala slávnostný výkop na Tehelnom poli, čoskoro ju čaká kontrola u lekára

Na bratislavskom Tehelnom poli sa v sobotu oslavoval štrnásty majstrovský titul futbalistov ŠK Slovan a záverečný súboj ligového ročníka mal aj jedného prominentného hosťa.

Slávnostný výkop zápasu ŠK Slovan Bratislava – MFK Ružomberok (5:1) pred vyše 9-tisíc divákmi obstarala jedna z najlepších svetových zjazdových lyžiarok Petra Vlhová.

Odkaz pre hokejistov

„Bolo to zaujímavé, užila som si to. Konečne som zažila, ako sa cítia futbalisti na ihrisku. Pre mňa to bolo prvýkrát. Sledujem futbal, ale teraz, pochopiteľne, viac hokej,“ povedala Petra Vlhová pre RTVS a k aktuálnej téme majstrovstvá sveta v hokeji dodala: „Odkazujem našim hráčom, nech odovzdajú v každom zápase zo seba maximum a nech hrajú so srdcom. Dúfam, že sa dostanú čo najďalej. Ja im budem držať prsty, lebo som verný fanúšik.“

Úradujúca olympijská víťazka v slalome Petra Vlhová musela predčasne ukončiť minulú sezónu už v jej polovici.

Historicky najúspešnejšia slovenská lyžiarka sa zranila ešte 20. januára pri páde v 1. kole obrovského slalomu Svetového pohára doma v Jasnej a v pravom kolene si poškodila predný krížny väz aj meniskus.

Rehabilitácia ide podľa plánu

To sa neskôr stalo aj predmetom februárovej operácie vo Švajčiarsku, ktorá dopadla úspešne a aktuálne má za sebou už tri mesiace rehabilitácie. Podľa jej slov návrat do fyzického stavu spred zranenia je dlhý proces, ale napreduje úspešne.

„Cítim sa čoraz lepšie, ide to podľa plánu, nemám komplikácie ani bolesti. Cvičím, ale ešte to nie je oukej. Na budúci týždeň pôjdem na kontrolu. Lekár mi povie, aký bude ďalší postup. Dúfam, že už budem môcť dvíhať ťažšie váhy. Teraz už trochu trénujem s ľahkými váhami, ale stále sme na začiatku v silovej príprave. Teším sa na moment, keď budem môcť začať behať. Zatiaľ iba kráčam. Verím, že čoskoro budem môcť ísť aj na lyže,“ skonštatovala Vlhová pre RTVS.