Vlhová sa vracia z Argentíny naspäť do Európy, po krátkej pauze zamieri do Saas-Fee

Slovenská reprezentantka Petra Vlhová má už len mesiac do štartu ďalšej sezóny v seriáli Svetového pohára v zjazdovom lyžovaní.

Príprava na nové výzvy

Nový ročník sa začne počas posledného októbrového víkendu v rakúskom Söldene na ľadovci Rettenbach, na 28-ročnú Liptáčku tam čaká obrovský slalom. Prípravu na nové výzvy si úradujúca olympijská šampiónka zo slalomu zvolila v Južnej Amerike a hneď dvakrát vycestovala do Argentíny. Pôvodný plán síce hovoril o augustovom kempe v Čile, voľba však napokon padla na stredisko Ushuaia.

„V auguste bol v Čile nedostatok snehu. Pre nás nebolo podstatné, kam napokon pôjdeme. Jediné, na čom záležalo, bol výber správneho miesta, ktoré nám poskytne všetko, čo potrebujeme, na dostatočnej kvalitatívnej úrovni. Preto sme sa rozhodli pre Ushuaiu. Špeciálne v septembri je práve táto lokalita najvyhľadávanejšia pre mnohé lyžiarske výpravy. Boli tu Švajčiari, Rakúšania, Taliani, Francúzi, Poliaci, Slovinci, Španieli a ďalší. Toto je jediné stredisko položené takto južne. Pod nami už nie je nič, len Antarktída,“ informoval Vlhovej tréner Mauro Pini podľa Sport Management Company.

Regenerácia po tréningu

Prezradil tiež, že Ushuaia je výhodnou lokalitou. A to aj z pohľadu nízkej nadmorskej výšky, čo dobre vplýva na regeneráciu po tréningovej záťaži.

„V Ushuaii môžeme pridať k bežnej záťaži až jednu tretinu navyše a vieme, že telo to zvládne a dokáže v potrebný čas zregenerovať. Keď to opäť porovnáme s Čile, tam by sme lyžovali vo výške nad 2000 metrov nad morom, čo je akoby sme boli na ľadovcoch v Európe,“ pokračoval Švajčiar.

Príprava na obrovský slalom

V septembri sa Vlhová pripravovala viac na obrovský slalom, ktorým sa o mesiac začne kolotoč SP. „Nevynechali sme ani slalom a trochu sme sa venovali aj rýchlosti. Keď to rozmeníme na drobné, prvý týždeň to bol výlučne obrovský slalom, pričom sme v tréningoch pridávali na intenzite. Druhý týždeň sme ubrali z intenzity, ale pridali sme v rýchlosti a vyskúšali sme si aj zjazd. Tretí týždeň sme začali slalomom, ale posledné štyri dni bol už na programe zase obrovský slalom, aby sme postupne začali viac a viac myslieť na Sölden,“ spresnil Pini a doplnil:

„Doposiaľ som naozaj šťastný z toho, čo Petra počas celej prípravy odviedla. Petra je podľa mňa momentálne na tom tak ako bola pred dvoma rokmi, teda pred začiatkom olympijskej sezóny. Po nej prišiel útlm, ktorý však bol absolútne prirodzený po tom, čo všetko dokázala. V súčasnosti je však opäť skvelo nastavená a pripravená, čo ma veľmi teší.“ Po návrate do Európy čaká na Vlhovú oddych a potom presun do Saas-Fee.

„Je to momentálne jediný ľadovec v Európe s dobrými podmienkami. Zároveň sa po dlhom pobyte prakticky na úrovni mora potrebujeme presunúť vyššie, aby sme jej telo v nadmorskej výške okolo 2000 metrov čo najlepšie pripravili na Sölden,“ dodal kouč Pini.