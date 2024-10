Vlhová sa v Argentíne veľa zhovárala so súperkami, so Shiffrinovou trávila najviac času (video)

Elitná slovenská lyžiarka Petra Vlhová sa už deväť mesiacov dáva dokopy z nepríjemného zranenia kolena, ktoré ešte v januári utrpela na pretekoch Svetového pohára v Jasnej.

Po operácii nasledovala rehabilitácia, naberanie kondície a nedávno aj lyžiarske sústredenie v Argentíne.

Návrat najskôr v decembri

Dvadsaťdeväťročná Liptáčka má už takmer za sebou prvé vážne zranenie počas úspešnej kariéry. Pri návrate na súťažné svahy, ktorý však nepríde skôr ako v decembri, sa nemusí vyrovnávať len s fyzickou stránkou, ale aj mentálnou.

„V Ushuaii bolo veľmi veľa tímov a stretla som sa s pár pretekárkami. Všetci, ktorí ma videli na kopci, tak mi vraveli, že sú šťastní, že som späť. Pýtala som sa ľudí, ktorí už prekonali toto zranenie, na ich pocity, aby som si to sama vedela dať nejako dokopy,“ prezradila úradujúca olympijská šampiónka v slalome Petra Vlhová.

Nevie, ako reagovať

Poznamenala tiež, že pokus o takýto návrat je pre ňu niečo nové a nevie, ako reagovať.

„Niekedy mám v hlave chaos, mám tam veľa pocitov. Veľa sa pýtam na to, ako oni reagovali. Každý však reaguje trochu inak. Jedna Francúzka mi vravela, že ona sa vrátil po desiatich mesiacoch, jej kolegyňa po deviatich. A že je to OK, keď sa ja vrátim po desiatich, jedenástich či dvanástich,“ pokračovala úspešná slovenská lyžiarka.

Petra Vlhová o svojom návrate:

Získavanie informácií

Aby úspešne zvládla celý proces, potrebovala veľa informácií.

„Aby to moja hlava nejako spracovala a vedela sa s tým vyrovnať o čosi lepšie, ako keby som nezdieľala tie pocity a riešila to len sama so sebou,“ myslí si Vlhová.

Debaty s rivalkou

Počas sústredenia v Argentíne mala možnosť debatovať aj so svojou najväčšou rivalkou Američankou Mikaelou Shiffrinovou.

„Bývali sme na rovnakom mieste a mala som priestor s ňou tráviť asi najviac času počas mojej kariéry. Veľa sme sa rozprávali a bolo to príjemné,“ doplnila Slovenka.