Vlhová o účasti na proteste: Vidím, čo sa u nás deje. Nie som spokojná s tým, v akej dobe žijeme - FOTO

Slovenská lyžiarka Petra Vlhová sa nedávno zúčastnila na protivládnom proteste, ktorý vyvolal množstvo reakcií – pozitívnych i negatívnych.

Na sociálnej sieti zdieľala fotografiu z tohto podujatia.

Až doteraz sa však k tomu oficiálne nevyjadrila. V podcaste PRESSko to však zmenila.

„Cítila som to tak, že som sa chcela vyjadriť a zastať si svoju krajinu ako občan. Milujem Slovensko, no vidím, čo sa u nás deje. Cítila som, že som sa chcela našej krajiny zastať. Vyjadrila som svoj názor a je to úplne v pohode, keď ako občan nie som spokojná s tým, v akej dobe žijeme,“ prezradila 29-ročná Liptáčka.

„V živote sa riadim tým, že to, čo cítim, tak aj urobím. A keď to už urobím, počítam so všetkým, čo to môže priniesť a idem do toho. Ja som proste taká – buď všetko alebo nič,“ priblížila Vlhová.

Ako to už býva, vďaka tomu, že je verejne známou osobu, tak si každý jej príspevok či príbeh na sociálnych sieťach stáva akýmsi útočiskom. A to z každého uhla pohľadu.

Preto sa nevyhla okrem povzbudivých správ, že jej nie je jedno to, čo sa na Slovensku deje, ale aj takým, ktoré ju nazývali dezolátkou.

„Nie veľa známych ľudí vyjadrí svoj názor, lebo potom nasleduje veľa hejtu. Nehanbím sa za to, že som vyjadrila svoj názor,“ dodala v spomínanom podcaste najúspešnejšia slovenská lyžiarka.

Vlhová je stále zranená, jej návrat je v nedohľadne. Nezúčastní sa ani na práve prebiehajúcich majstrovstvách sveta v rakúskom Saalsbachu.