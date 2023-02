Vlhová navštívila sídlo olympijského výboru, stretla sa tam aj s prezidentom Bachom

Pred pretekmi Svetového pohára v zjazdovom lyžovaní vo švajčiarskej Crans Montane absolvovala elitná slovenská reprezentantka Petra Vlhová krátku návštevu sídle Medzinárodného olympijského výboru (MOV) v Lausanne. Dvadsaťsedemročná Liptáčka sa tam stretla s prezidentom MOV Thomasom Bachom a obzrela si aj priestory Olympijského múza.

Informáciu priniesol oficiálny web Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV). Súčasťou minivýpravy boli okrem Vlhovej aj asistent trénera Matej Gemza a fyzioterapeutka Ivana Gašpáreková.

„Mali sme po svetovom šampionáte dva voľné dni. Viacerí členovia nášho tímu ich využili na návštevu rodín, ale my sme si vybrali návštevu Lausanne. Bolo to pre nás dobré spestrenie času, keď sme nemohli trénovať a bolo to pre nás aj mentálne preladenie na niečo iné. Vedeli sme, že v sídle MOV majú olympijskí medailisti možnosť zapísať sa na sklenenú stenu. Petra to chcela využiť a zároveň si pozrieť sídlo MOV. Počas našej návštevy o jej prítomnosti informovali prezidenta MOV Thomasa Bacha, ktorý ju prišiel pozdraviť a odovzdal jej certifikát OLY,“ cituje Mateja Gemzu web olympic.sk.