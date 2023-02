Petra Vlhová ide slalom na majstrovstvách sveta, má šancu získať medailu

Slovenská reprezentantka v zjazdovom lyžovaní Petra Vlhová obsadila 5. miesto v 1. kole sobotňajšieho slalomu žien na majstrovstvách sveta vo Francúzsku, obhajkyňa striebornej medaily v tejto disciplíne z talianskej Cortiny D´Ampezzo 2021 stratila na vedúcu Američanku Mikaelu Shiffrinovú 0,99 s.

Obhajkyňa prvenstva je štrnásta

Druhá je po prvej jazde Švajčiarka Wendy Holdenerová (+0,19 s), tretia priečka patrí Kanaďanke Laurence St.-Germainovej (+0,61 s). Druhé kolo je na programe o 13.30 h.

Dvadsaťsedemročná Liptáčka štartuje na MS vo Francúzsku iba v technických disciplínach, vo štvrtkovom obrovskom slalome žien obsadila 7. miesto. V prvom kole slalomu sa pred ňu dostala aj Nemka Lena Dürrová (+0,92 s).

Obhajkyňa prvenstva Rakúšanka Katharina Liensbergerová je priebežne na 14. pozícii so stratou 1,7 s na Shiffrinovú. Americká hviezda má na konte už štyri tituly majsterky sveta v slalome a celkovo 13 medailí z MS, na šampionáte v roku 2021 bola v slalome tretia za Vlhovou.

Hromcová štartovala s teplotou

Zo Sloveniek sa v 1. kole predstavila aj Petra Hromcová s číslom 56, s mankom 7,21 s na Shiffrinovú obsadila 60. miesto z 99 klasifikovaných pretekárok. Vo štvrtkovom „obráku“ skončila na 38. priečke.

„Mám teplotu, takže mi nie je úplne dobre. Prišlo to na mňa asi 2 hodiny pred štartom a už sa s tým nedalo nič robiť. Skúsila som zraziť teplotu, no je mi z toho strašne ťažko. Som smutná zo svojej jazdy. Účasť v 2. kole je 50 na 50. Zvažovala som už 1. kolo, ale tešila som sa na slalom celý týždeň. Je to moja hlavná disciplína, takže neštartovať by bolelo asi ešte viac ako štartovať s týmto. Musím sa poradiť s trénerom,“ povedala Hromcová v prenose JOJ Šport.

V 2. kole môže štartovať po najlepšej tridsiatke a zlepšiť si výsledok.

Vlhová už má z MS šesť medailí

Olympijská víťazka v slalome zo ZOH 2022 v Pekingu Vlhová absolvuje na MS v zjazdovom lyžovaní celkovo 16 preteky, z toho 15. individuálne. Získala doposiaľ šesť medailí, vrátane zlatej v obrovskom slalome v roku 2019 vo švédskom Aare.

Na MS 2019 bola tiež druhá v kombinácii a tretia v slalome. Na MS 2017 vo švajčiarskom St. Moritzi brala striebro v tímovej súťaži, na šampionáte pred dvomi rokmi v talianskej Cortine D´Ampezzo bola strieborná v slalome aj kombinácii.

Vlhová zaznamenala v tejto sezóne Svetového pohára v zjazdovom lyžovaní dokopy deväť pódiových umiestnení a jedno víťazstvo – v slalome v rakúskom Flachau. V celkovej klasifikácii seriálu je druhá so ziskom 966 bodov, no vedúca Shiffrinová má na konte už 1697 bodov. V hodnotení slalomu je Slovenka tretia s 530 bodmi, v „obráku“ jej patrí štvrtá pozícia so 436 bodmi. Shiffrinová má už istý malý glóbus na slalom, svoj siedmy v kariére.