Vlhová je po 1. kole „obráku“ desiata, Shiffrinová má v Aare pohodlný náskok

aktualizované 10. marca 2023, 11:57

Slovenská reprezentantka Petra Vlhová figuruje na desiatej priečke po 1. kole piatkového obrovského slalomu v rámci pretekov Svetového pohára v zjazdovom lyžovaní vo švédskom Aare.

Dvadsaťsedemročná Liptáčka absolvovala trať ako prvá, neskôr sa pred ňu dostávali ďalšie súperky. Najvýraznejšie sa jej vzdialila Američanka Mikaela Shiffrinová, ktorá má pohodlný náskok pred zvyškom konkurencie.

Štartovala aj Jančová

Americká reprezentantka vedie o 58 stotín sekundy pred Kanaďankou Valérie Grenierovou, tretia je s mankom 0,93 sekundy Rakúšanka Franziska Gritschová. Vlhová na vedúcu pretekárku stráca priepastných 1,60 sekundy.

Pred Slovenkou sú aj Talianka Federica Brignoneová, Poľka Maryna Gasienicová-Danielová, Švédka Sara Hectorová, Nórka Thea Louise Stjernesundová, Švajčiarka Wendy Holdenerová a Francúzka Tessa Worleyová. Zaujímavosťou je, že v Top 10 nemá žiadna krajina viac ako jednu zástupkyňu.

Na štart prvého kola piatkového obrovského slalomu v Aare sa postavila aj ďalšia Slovenka. Rebeka Jančová absolvovala trať ako predposledná a s mankom rovných štyroch sekúnd obsadila 44. priečku, keď sa dostala napríklad aj pred Rakúšanku Katharinu Liensbergerovú.

Vlhová bojovala so svetlom

„Nevnímala som, že by som urobila nejakú chybu. V časti trate s rovinou a vlnami bolo treba ísť trochu inak. Dala som do toho všetko. Boli tam chyby a trochu som bojovala so svetlom, lebo som ho nemala dostatok. Išla som do toho naplno, ale, bohužiaľ, Mikaela zase išla svoje preteky,“ povedala Vlhová v prenose JOJ Šport.

Vlhová zaznamenala v tejto sezóne Svetového pohára v zjazdovom lyžovaní dokopy deväť pódiových umiestnení a jedno víťazstvo – v slalome v rakúskom Flachau.

Istý piaty glóbus

Mikaela Shiffrinová už má istý piaty veľký krištáľový glóbus v kariére (2017, 2018, 2019, 2022, 2023). Viac celkových prvenstiev v SP ako ona má zo žien na konte iba Rakúšanka Annemarie Moserová-Pröllová (6), rekord oboch pohlaví patrí jej krajanovi Marcelovi Hirscherovi (8).

Američanka v Aare bojuje o dorovnanie absolútneho rekordu legendárneho Švéda Ingemara Stenmarka v počte víťazstiev v SP. Shiffrinová ich má na svojom konte 85, legenda o jedno viac. Ak by je to nevyšlo v piatok v obrovskom slalome, šancu bude mať aj v sobotu v slalome.