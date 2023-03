Zjazd v Kvitfjelli ovládla domáca Lieová, Goggiová si zaistila ďalší malý glóbus a Shiffrinová veľký (foto)

Nórska reprezentantka Kajsa Vickhoff Lieová sa stala víťazkou sobotňajšieho zjazdu žien v seriáli Svetového pohára v zjazdovom lyžovaní v nórskom Kvitfjelli.

Dvadsaťštyriročná lyžiarka triumfovala s náskokom 0,29 sekundy pred Taliankou Sofiou Goggiovou, tretia skončila s mankom 0,41 sekundy úradujúca olympijská víťazka zo Švajčiarka Corinne Suterová a nepopulárnu 4. priečku obsadila dvojnásobná majsterka sveta v tejto disciplíne Slovinka Ilka Štuhecová (+0,61 s).

Slovenka Petra Vlhová neštartovala a chýbať bude aj v nedeľňajšom Super-G, keďže nebola súčasťou meraných tréningov.

Prvá Nórka s víťazstvom v ženskom zjazde

Víťazná Lieová naplno využila štartové číslo 3, bola najrýchlejšia v strednej aj spodnej časti trate a dostala sa na čelo poradia, odkiaľ ju už nezosadila žiadna zo súperiek.

Stala sa prvou Nórkou s víťazstvom v ženskom zjazde v histórii SP a dosiahla svoj premiérový triumf v seriáli, doposiaľ mala na konte dve druhé miesta – v Super-G v nemeckom Garmisch-Partenkirchene v januári 2021 a v zjazde v talianskej Cortine d‘ Ampezzo v januári tohto roka.

„Je to úžasné, nedokážem to opísať. Nikdy som sa necítila lepšie. Chcem si užívať lyžovanie a užívate si ho ešte viac, keď víťazíte. Som teda veľmi šťastná,“ povedala Lieová v cieli.

Goggiová s istotou získa malý glóbus

Goggiová druhým miestom potvrdila vedúcu pozíciu v celkovom poradí zjazdu, pred druhou Štuhecovou má náskok 209 bodov a s istotou získa malý krištáľový glóbus v tejto disciplíne za sezónu 2022/2023.

Goggiová sa dostala na pódium aj v siedmom zjazde v ročníku, päťkrát zvíťazila a druhýkrát skončila druhá.

„Cítim sa skvele. Získala som štvrtý malý glóbus za zjazd a tretí za sebou. Som za to veľmi šťastná, ale nie som spokojná so svojím dnešným výkonom. Nelyžovala som tak dobre a nešlo mi to tak hladko ako v tréningoch,“ uviedla 30-ročná Talianka.

Shiffrinová má piaty veľký glóbus

Američanka Mikaela Shiffrinová obsadila delenú 5. pozíciu, upevnila si post líderky celkového hodnotenia seriálu a v predstihu si zabezpečila piaty veľký krištáľový glóbus v kariére (2017, 2018, 2019, 2022, 2023).

Keďže Švajčiarka Lara Gutová-Behramiová skončila v sobotu až na 21. priečke, z druhého miesta stráca na Američanku už nedostihnuteľných 796 bodov pred poslednými siedmimi pretekmi. Dvadsaťsedemročná Liptáčka Vlhová na tretej priečke zaostáva za druhou pozíciou o 21 bodov. Viac celkových prvenstiev v SP ako Shiffrinová má zo žien na konte iba Rakúšanka Annemarie Moserová-Pröllová (6), rekord oboch pohlaví patrí jej krajanovi Marcelovi Hirscherovi (8).

„Je to celkom divoké. Vždy je zvláštne opísať pocity zo zisku trofeje za sezónu v deň, keď ju získate, ale zároveň nezvíťazíte v pretekoch. Počas celej sezóny sme odvádzali úžasnú prácu a je vcelku výnimočné mať isté prvenstvo pred záverečnými pretekmi,“ skonštatovala Shiffrinová, ktorá stratila na sobotňajšiu víťazku Lieovú 0,79 sekundy, rovnako ako Rakúšanka Ramona Siebenhoferová.

Američanka Mikaela Shiffrinová počas alpského lyžovania na pretekoch Svetového pohára žien v zjazde v Kvitfjelli. (4. marec 2023) Foto: SITA/AP

Shiffrinová v počte víťazstiev v SP zostáva na čísle 85, teda o jedno za legendárnym Švédom Ingemarom Stenmarkom. Aby sa mu dorovnala na čele historického poradia, potrebuje dosiahnuť ešte jeden triumf, v sobotu na to nevyužila štvrtý pokus. V nedeľu je v Kvitfjelli na programe ďalší superobrovský slalom, v tom piatkovom zvíťazila Rakúšanka Cornelia Hütterová.