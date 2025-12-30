Vlaky v tuneli pod Lamanškým prielivom pre problémy s napájaním stoja

Na oboch stranách prielivu uviazli stovky cestujúcich, v utorok sa do plánovaných destinácií pravdepodobne nedostanú.
Spoločnosť Eurostar uviedla, že v utorok pozastavila všetky vlaky spájajúce Londýn s Parížom, Amsterdamom a Bruselom po probléme s napájaním v Eurotuneli pod Lamanšským prielivom.

„V tuneli pod Lamanšským prielivom sa vyskytol problém s napájaním, po ktorom nasledovalo zastavenie kyvadlového vlaku,“ uviedla hovorkyňa Eurostaru. „Všetky spoje do a z Londýna sú pozastavené až do odvolania.“

Stáli aj iné vlaky

Spoločnosť Eurostar na svojej webovej stránke zverejnila informáciu, že zrušené boli aj na utorok naplánované spoje medzi Parížom a Bruselom, ktoré neprechádzajú tunelom. Z informácie nebolo jasné, či oba problémy nejako súvisia.

Problémy s vedením

Eurostar predtým cestujúcim odporučil, aby svoje cesty naplánované na utorok odložili na neskorší termín. Prevádzkovateľ pripísal chaos v cestovaní „problému s nadzemným elektrickým vedením v tuneli pod Lamanšským prielivom a následnej poruche vlaku prechádzajúceho Eurotunelom“.

K prerušeniu došlo vo veľmi rušnom období cestovania medzi Vianocami a Novým rokom. Spoločnosť Eurostar prevádzkuje vlaky z londýnskej stanice St Pancras do viacerých miest vrátane Paríža, Amsterdamu a Bruselu.

