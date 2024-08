Vládny špeciál priviezol z Ameriky domov dvoch zranených Slovákov, vrátane študentky Alexandry

Vládny špeciál priviezol z USA dvoch zranených Slovákov. Informoval o tom portál televízie Markíza tvnoviny.sk. Lietadlo pristálo v sobotu v ranných hodinách na Letisku M. R. Štefánika.

Jednou zo zranených je 25-ročná študentka Alexandra z Gelnice, ktorý mala nehodu na mopede v Nikarague a upadla do kómy. Vo Filadelfii mala niekoľko operácií, jej zdravotný stav sa zlepšil a americkí lekári tak povolili jej prevoz na Slovensko.

O druhom zranenom zatiaľ nie sú známe bližšie informácie, ide však o muža. Ako portál ďalej informoval, záchranári oboch zranených previezli do bratislavských nemocníc.

Zástupca hovorcu Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby Richard Bolješik informoval, že 25-ročnú ženu previezli do ružinovskej nemocnice, pričom o jej prípadnom transporte do nemocnice v Košiciach sa rozhodne v priebehu dňa. Bolješik dodal, že muža transportovalo do nemocnice na Kramáre.