Vládny kabinet schválil Akčný plán implementácie Cestovnej mapy výskumných infraštruktúr na obdobie rokov 2024 – 2026

Vládny kabinet na stredajšom rokovaní schválil s pripomienkami Akčný plán implementácie Cestovnej mapy výskumných infraštruktúr na obdobie rokov 2024 – 2026. Ide o nové, aktualizované znenie.

„Akčný plán zohľadňuje rozdielnosti potrieb infraštruktúr, ktoré sú budované najmä ako výsledok nadnárodnej spolupráce v rámci Európskeho strategického fóra o výskumných infraštruktúrach a národných infraštruktúr budovaných zo štrukturálnych fondov EÚ. SK VI Roadmap 2020 – 2030 sa zameriava najmä na existujúcu infraštruktúru výskumu a vývoja budovanú z verejných zdrojov a vytvára predpoklady na budovanie ďalšej nevyhnutnej technickej infraštruktúry výskumu a vývoja,“ píše sa v preloženom materiáli.

Aktívne zapojenie súkromného sektora

Pokiaľ ide o výskumnú infraštruktúru zameranú na priemyselný výskum a experimentálny vývoj, schválený materiál ráta s aktívnym zapojením súkromného sektora, ako jedným z hlavných krokov vedúcich k pretaveniu výsledkov a výstupov základného výskumu do praxe.

Prostriedky na realizáciu Akčného plánu by mali podľa predloženého materiálu pochádzať zo štátneho rozpočtu aj fondov EÚ. Na obdobie rokov 2024 až 2026 by doň malo z rozpočtu smerovať dohromady necelých 84 miliónov eur. Z fondov by to malo byť ďalších bezmála 62 miliónov eur.

Opatrenia jednorazového aj strednodobého charakteru

Akčný plán má za cieľ iniciovať proces a implementovať princípy budovania výskumných infraštruktúr a ich dlhodobej udržateľnosti vo výskumno vývojovom priestore Slovenska. Rovnako je jeho účelom stanovenie úloh podmieňujúcich vhodné nastavenie podmienok realizácie Roadap 2020 – 2030 a identifikácia konkrétnych krokov na napĺňanie jej úloh, a to vrátane finančného zaistenia rozvoja výskumných infraštruktúr na Slovensku.

„V Akčnom pláne sú zahrnuté opatrenia jednorazového aj strednodobého charakteru – formou priebežných opatrení. Pri priebežných opatreniach sú stanovené míľniky a termíny ich plnenia. Plnenie akčného plánu bude po štvorročnom časovom období vyhodnotené v nasledujúcom II. Akčnom pláne implementácie Cestovnej mapy výskumných infraštruktúr na obdobie rokov 2027 – 2030,“ uvádza sa v materiáli. Na jeho kreovaní sa podieľali zainteresovaní zástupcovia akademickej a vedeckej obce, ale i zástupcovia z podnikateľskej sféry a členmi komisii pre koordináciu aktivít Slovenskej republiky vo výskumných infraštruktúrach.