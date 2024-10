Vládny kabinet s pripomienkami odsúhlasil poslanecký návrh, ktorý má nahradiť inštitút práva na vyjadrenie inštitútom práva na opravu

Vládny kabinet na svojom stredajšom rokovaní s pripomienkami odsúhlasil poslanecký návrh skupiny poslancov, ktorý má nahradiť inštitút práva na vyjadrenie inštitútom práva na opravu. Ide o poslanecký návrh poslancov Romana Michelka (zvolený za SNS), Rudolfa Huliaka (Národná koalícia, zvolený na kandidátke SNS), Andreja Danka (predseda SNS) a Adama Lučanského (zvolený za SNS), ktorým by sa mal novelizovať zákon o vydavateľoch publikácií a o registri v oblasti médií a audiovízie.

Posilnenie ochrany osobnostných práv

Návrh cieli zmenou inštitútu práva na vyjadrenie, na inštitút práva na opravu, na posilnenie ochrany osobnostných práv fyzických osôb a dobrej povesti právnických osôb pred nepravdivými, prípadne neúplnými tvrdeniami v periodikách a agentúrnych servisoch.

„Inštitút ,práva na opravu‘ vychádza z doterajšej právnej úpravy, avšak predloženým poslaneckým návrhom zákona sa posilňujú atribúty a podmienky uplatnenia tohto inštitútu. Poslaneckým návrhom zákona sa upravujú podmienky, za ktorých môže fyzická alebo právnická osoba žiadať o uverejnenie opravy nepravdivého alebo neúplného skutkového tvrdenia zasahujúceho do cti, dôstojnosti alebo súkromia fyzickej osoby alebo do dobrej povesti právnickej osoby, upravuje sa lehota na podanie žiadosti o uverejnenie opravy, skracuje sa lehota na zverejnenie opravy a ponecháva sa možnosť domáhať sa realizácie uplatnenia práva na opravu na súde,“ približuje materiál, ktorý na rokovanie vlády predložilo Ministerstvo kultúry (MK) SR.

Mechanizmus nápravy

Podľa predkladateľov je účelom opätovného zavedenia práva na opravu aj zvýšenie dôvery verejnosti k médiám, a zároveň skvalitnenie informácií, ktoré média poskytujú. Zavedenie tohto inštitútu by malo vytvoriť efektívny mechanizmus nápravy, ktorý by mal zaistiť spravodlivosť a ochranu práv jednotlivcov v prípade nepravdivých či neúplných informácií v médiách.

Rezort kultúry v predloženom materiáli upozornil, že v návrhu nie je vyčíslený vplyv na podnikateľské prostredie. „Poslaneckým návrhom zákona sa ukladajú nové povinnosti prevádzkovateľom spravodajských portálov, vydavateľom periodickej publikácie a tlačovým agentúram, ktoré môžu spôsobiť zvýšené náklady týmto subjektom,“ upozorňuje.

Ide napríklad o zriadenie samostatnej adresy na elektronickú poštu, povinnosť zverejniť opravu bezodkladne, najneskôr do troch dní, či napríklad možnosť uloženia povinnosti zaplatiť peňažnú náhradu. MK SR tiež upozornilo, že v doložke zlučiteľnosti nie sú uvedené právne predpisy EÚ, ktoré sa týkajú ochrany osobných údajov.

Viacero pripomienok

Ministerstvo uplatnilo k návrhu i viacero pripomienok. „Navrhovanou úpravou sa zavádza do právneho poriadku Slovenskej republiky inštitút práva na opravu. Dovoľujeme si poukázať na skutočnosť, že zavedením inštitútu práva na opravu do zákona o publikáciách vznikne právny stav, kedy v prípade, ak bude to isté nepravdivé alebo neúplné skutkové tvrdenie uverejnené v rôznych druhoch médií, napríklad na spravodajskom webovom portáli a tiež v rámci televízneho vysielania, vo vzťahu k spravodajskému webovému portálu bude potrebné aplikovať inštitút práva na opravu a vo vzťahu k televíznemu vysielaniu inštitút práva na vyjadrenie, ktoré aj naďalej zostáva upravené v zákone o mediálnych službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov,“ upozorňuje rezort kultúry s tým, že je teda potrebné nahradiť inštitút práva na vyjadrenie inštitútom práva na opravu aj v zákone o mediálnych službách. MK SR tiež malo viacero legislatívno-technických pripomienok, a pripomienok, ktoré sa týkali upresnenia textu.

Poslanecký návrh spolu so stanoviskom MK SR počas augusta prešiel aj medzirezortným pripomienkovým konaním. Zohľadnené boli napríklad pripomienky Generálnej prokuratúry SR, Ministerstva hospodárstva SR, ale aj päť zásadných pripomienok Úradu na ochranu osobných údajov.