Gubík: Máme svoju autonómiu a nediriguje nám Fidesz. O mojom vystúpení na opozičnom proteste som s Orbánom nehovoril - ROZHOVOR

Vláda v rámci novely Trestného zákona schválila nový trestný čin spochybňovania Benešových dekrétov. Predseda Maďarskej aliancie/Magyar SzövetségLászló Gubík bol sám prítomný na decembrovej schôdzi parlamentu, ktorá sa niesla v znamení dramatických udalostí.
„Chcel som vidieť na vlastné oči a počuť vlastnými ušami, že čo sa tam deje. Boli sme trochu nespokojní, že tá debata bola iba okolo paragrafu Lex Gašpar, aj keď som si vedomý toho, že prečo, ale nás sa týka skôr ten paragraf Lex Beneš, lebo má veľkú symboliku pre maďarskú komunitu a aj pre Maďarskú alianciu,“ hovorí v úvode Gubík.
Uviedol tiež, že retroaktívne konfiškácie treba nejak vyriešiť „Lebo to nie je správne a plus princíp kolektívnej viny, ktoré po osemdesiatich rokoch nemá čo hľadať v slovenskom právnom systéme,“ prízvukoval.
Upozornil tiež, že tému neotvorila opozícia a Progresívne Slovensko, ale maďarská strana, ktorá má už roky na agende tému Benešových dekrétov a princíp kolektívnej viny.
„To je rozdiel medzi mimoparlamentnou stranou a medzi tou stranou, ktorá už dva roky vede prieskumy, že my to môžeme mať na agende roky a môžeme o tom hovoriť každý deň, ale príde momentálne najsilnejšia strana, alebo strana s najväčšou podporou a voličov, a si len kýchne a hneď sa tým zaoberá každý. Odvtedy je to jedna z najhorúcejších tém slovenskej vnútropolitickej scény,“ poznamenal predseda Maďarskej aliancie s tým, že aj napriek tomu vnímajú pozitívne, že sa o tejto téme začalo konečne hovoriť.
Kritika vládnych politikov
Gubík kritizoval ako predstavitelia vládnej koalície zareagovali na výroky Progresívneho Slovenska, ktoré na výjazde na južnom Slovensku otvorilo tému Benešových dekrétov.
„Bola to taká smutná, nedôstojná reťazová reakcia rôznych výrokov politikov, či už ministra vnútra, alebo pána Tarabu, alebo viacerých vládnych politikov, ako keby licitovali, že kto vie povedať nejaké tvrdšie prívlastky alebo tvrdšie vyjadrenia na ten výjazd Progresívneho Slovenska a na odsúdenie princípu kolektívnej viny. Tie výroky boli totálne nedôstojné, lebo my hovoríme len o pochybných praktikách Slovenského pozemkového fondu, my sme neriešili historické záležitosti. Napriek tomu spomínaní páni hovorili o spochybnení štátnosti Slovenska, alebo o nejakej územnej revízii, ale o tom nikto nehovoril, to je úplne absurdné,“ prízvukoval Gubík.
Partner Fideszu na opozičnom proteste
Vláda Roberta Fica má aktuálne veľmi dobré vzťahy s vládou maďarského premiéra Viktora Orbána. Prečo Maďarská aliancia nekomunikovala a nekontaktovala predstaviteľov vládnej koalície alebo premiéra, hneď po prepuknutí tejto kauzy?
„Nedalo sa na základe zdravého rozumu komunikovať s dotyčnými. My sme si zavolali parlamentné strany. Všetkým poslaneckým klubom sme poslali pozvánku do našej centrály, aby sme hovorili o riešení. Lebo my máme svoje riešenie a to riešenie je zastavenie účinnosti toho nariadenia Slovenskej národnej rady, z ktorého to celé spočíva, tie retroaktívne konfiškácie. Na túto schôdzu prijalo pozvanie iba Progresívne Slovensko a dokonca Hnutie Slovensko, teda iba opozičné strany,“ reagoval na otázku Gubík.
Predseda Maďarskej aliancie následne vystúpil v Bratislave na opozičnom proteste. Strana sa dlhodobo prezentuje tým, že jej strategickým partnerom je maďarský Fidesz. Gubíka sme sa preto pýtali ako vysvetlil Viktorovi Orbánovi, že odrazu stál na pódiu s politikmi ako Michal Šimečka (Progresívne Slovensko), Jaroslav Naď (Demokrati), či poslanci z SaS, ktorí sú veľkými kritikmi Orbána.
„Oni (t.j. vláda Viktora Orbána) sú si toho vedomí, že my máme svoje témy, máme svoje strategické otázky a svoje programové tézy. Či sú to už jazykové práva, či je to budúcnosť maďarských škôl a siete národnostných škôl na Slovensku, či je to rozvoj vidieka, či je to hospodársky rozvoj južnej časti Slovenska. Takže oni vedia, že pre nás je toto najdôležitejšie, my to máme v DNA, je to v našich programových tézach, takže oni sú si toho vedomí,“ reagoval na otázku Gubík.
„Takže my máme svoju autonómiu, ktorú nám neriadi a nediriguje Fidesz alebo maďarské vládne strany, že čo tu treba robiť. My žijeme na Slovensku, máme voličov, nielen Maďarov, ale aj ostatných občanov na južnom Slovensku, ktorých my nielenže chceme, ale aj potrebujeme obhajovať ich práva. Takže z tohto pohľadu nevidím tu nejaký konflikt záujmov,“ uzavrel tému predseda Maďarskej aliancie.
Budúca spolupráca
Ako Gubík vysvetlil, čo sa týka štýlu politizovania, komunikácie, narratívy a klasických hodnôt, z tohto pohľadu sú Maďarskej aliancii najbližšie kresťansko-demokratické strany.
V civilizačných témach, alebo v téme suverenity štátu na európskej politickej scéne, či v geopolitických otázkach, sú im najbližšie koaličné strany. Zároveň podľa jeho slov sa za posledné týždne ukázalo aj to, že v menšinových otázkach, ktoré sú pre maďarskú stranu najdôležitejšie, sa dá spolupracovať s opozičnými stranami a dokonca s progresívcami.
V klasických menšinových otázkach sa rysuje, že sa dá asi spolupracovať iba s opozičnými stranami, lebo koaličné strany hovoria o nadštandardných maďarsko-slovenských vzťahoch, ale v ich ponímaní je to len medzi jednotlivými vládami, jednotlivými premiérmi a na základe spolupráce na medzinárodnej úrovni.
Kritizoval, že vládne strany ako keby nevnímali to, že je tu skoro polmiliónové maďarské spoločenstvo, ako aj ostatné národnostné menšiny, a že to status quo by sa malo vždy zväčšovať, lebo je to znakom politickej vyspelosti krajiny ako sa chová k svojim menšinám a ako vníma ich práva. Podľa Gubíka z tohto pohľadu „tak veľa pozitívneho Maďari od Ficových vlád nedostali“.
Voľby v Maďarsku
A akému volebnému výsledku by sa Gubík tešil v apríli v Maďarsku? Predseda Maďarskej aliancie v tejto súvislosti uviedol, že odkedy sú vo vláde pravicové a konzervatívne strany, alebo kresťansko-demokratické strany, ako sa nazývajú vlády Viktora Orbána, čo sa týka národnostnej politiky, si to inak predstaviť ani nevedia, lebo nemajú zatiaľ alternatívu, teda že iné vlády, čo by robili a čo by ponúkali pre Maďarov žijúcich v susedných štátoch.
„Vládam Viktora Orbána, čo sa týka dotácií jednotlivých občianskych združení, jednotlivých materských škôl, civilných organizácií, nie len Maďari žijúci na Slovensku ale aj Maďari v Karpatskej kotline im za to môžu veľa vďačiť. Dokonca sčasti prebrali aj tie úlohy, ktoré mala plniť Bratislava a slovenské vlády. Takže keď berieme týchto 16 rokov, tak by som si želal to, aby táto práca pokračovala,“ reagoval na otázku.
Doplnil, že všetky maďarské strany, nielen strana Maďarov žijúcich na Slovensku, ale aj strana Maďarov v Srbsku či v Rumunsku vníma maďarskú vládu ako svojho strategického partnera. „Maďarské vlády sú vždy našim strategickým partnerom, či sú pravicové alebo ľavicové, ale to, čo dostávame od pravicových vlád, to už vieme, a preto hovorím veľmi jasne, že ja si želám osobne, aby to pokračovalo,“ uzavrel Gubík.
