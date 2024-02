Vláda vraj klame verejnosť o prípade väzobného stíhania advokáta Krivočenka, týka sa to najmä jeho úmrtia na COVID-19

Úrad špeciálnej prokuratúry vyzýva vládnych predstaviteľov, aby neklamali verejnosť o prípade väzobného stíhania advokáta Ľubomíra Krivočenka, ktorý bol obvinený v kauze Dobytkár.

Situácia počas Krivočenkovej hospitalizácie

Ako sa ďalej uvádza v stanovisku špeciálnej prokuratúry, je preukázateľným klamstvom, že manželka obvineného počas jeho hospitalizácie pre ochorenie COVID-19 nemala žiadne informácie o zdravotnom stave svojho manžela z dôvodu, že od manžela nemala splnomocnenie, nakoľko prokurátor nedal súhlas na návštevu notára u menovaného obvineného vo výkone väzby.

„Ani v jednom z troch prípadov nežiadal tento obvinený osvedčiť svoj podpis na splnomocnení pre manželku za účelom sprístupnenia údajov z jeho zdravotnej dokumentácie. Žiadosť o návštevu notára za účelom osvedčenia jeho podpisu na splnomocnení nebola odôvodnená konkrétnymi skutočnosťami, ktorých sa malo uvedené splnomocnenie týkať, resp. v jednom prípade bola žiadosť odôvodnená potrebou zabezpečenia činností, súvisiacich s podnikateľskou činnosťou menovaného obvineného,“ zdôraznil ÚŠP.

Fico to vidí inak

Vzhľadom na skutočnosť, že menovaný obvinený bol trestne stíhaný pre obzvlášť závažný zločin legalizácie príjmov z trestnej činnosti v súvislosti s jeho podnikateľskou činnosťou, súhlas na návštevu notára na tento účel nebol podľa špeciálnej prokuratúry prokurátorom udelený.

Podľa premiéra Roberta Fica obvinený advokát opakovane vo väzbe žiadal o stretnutie s notárom, ktorý by mu overil podpis na splnomocnení, na základe ktorého by mohol informovať svoju manželku o svojom zdravotnom stave. Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry to však podľa predsedu vlády štyrikrát odmietol. Krivočekno podľahol ochoreniu COVID-19 ešte v marci 2021 vo výkone väzby, do ktorej bol vzatý pre obvinenie v kauze Dobytkár.