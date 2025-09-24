Vláda SR vyčlenila 25 miliónov eur na výstavbu troch atletických hál v Martine, Zvolene a Košiciach

Pre multifunkčnú atletickú hala vo Zvolene je to 15 miliónov eur, atletickú halu v Martine podporí sumou 5 miliónov a rovnakú čiastku vyčlenila aj pre multifunkčnú atletickú hala v Košiciach.
Vláda Slovenskej republiky na svojom výjazdovom rokovaní v Borši v okrese Trebišov vyčlenila sumu 25 miliónov eur na výstavbu atletických hál v mestách Zvolen, Martin a Košice. Sumy pre jednotlivé lokality sú rôzne.

Pre multifunkčnú atletickú hala vo Zvolene je to 15 miliónov eur, atletickú halu v Martine podporí sumou 5 miliónov a rovnakú čiastku vyčlenila aj pre multifunkčnú atletickú hala v Košiciach.

„Slovenská republika nemá dostatočnú športovú infraštruktúru, ktorá je určená na významnú súťaž alebo na prípravu športových reprezentantov. Za účelom zabezpečenia konkurencieschopnosti Slovenskej republiky v oblasti atletiky, ako aj slovenských reprezentantov na významných súťažiach je potrebné vytvoriť vhodné podmienky. Práve výstavba troch atletických hál v rámci územia Slovenskej republiky má potenciál vytvoriť takéto podmienky,“ uvádza sa v návrhu ministerstva cestovného ruchu a športu.

Podľa rezortu ide o športovú infraštruktúru národného významu.

„Pripravované projekty zabezpečia technické riešenia a športový charakter hál, ktorý umožní športové aktivity pre väčší počet športovcov a prípravu reprezentantov. Budú spĺňať štandardy medzinárodných atletických organizácií, čo umožní organizáciu medzinárodných športových podujatí alebo prípravu športových reprezentantov,“ uviedlo ministerstvo v predkladacej správe.

Podľa materiálu vlády sú cieľové skupiny reprezentanti SR, športové kluby, federácie a asociácie a v istej miere aj verejnosť. Haly majú byť prispôsobené pre ľudí so zdravotným postihnutím.

