Vláda schválila vyslanie slovenských vojakov v rámci Mnohonárodnej brigády NATO na Pobaltie a do Poľska

Vláda schválila návrh na vyslanie vojakov v rámci Mnohonárodnej brigády NATO do Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Estónskej republiky a Poľskej republiky.

Ako spresnilo Ministerstvo obrany (MO) SR, počas samitu hláv štátov a predsedov vlád členských krajín NATO v Madride bol odsúhlasený prechod zo súčasných bojových skupín NATO dislokovaných na východnom krídle NATO na brigádne pozemné zoskupenia. „Sumárne sa všetky tieto jednotky označujú ako predsunuté pozemné sily NATO (Forward Land Forces -FLF),“ spresnilo MO SR.

Pod velením Kanady

Bojová skupina enhanced Forward Presence Battlegroup Latvia (eFP BG LVA) sa tak transformuje na Mnohonárodnú brigádu – Lotyšsko (Multinational Brigade Latvia – MNB-L).

„Táto jednotka ostáva aj naďalej pod velením a riadením Kanady z pozície rámcovej krajiny. Z tohto dôvodu sa predmetným materiálom navrhuje vyslať v rámci predsunutých pozemných síl NATO do Lotyšskej republiky účelové zoskupenie do 155 príslušníkov Ozbrojených síl SR pod operačným velením a riadením Najvyššieho veliteľa spojeneckých síl v Európe s možnosťou vykonávať výcvikové a súčinnostné aktivity v Litovskej republike, Estónskej republike a Poľskej republike,“ uvádza sa v predloženom materiáli.

Štruktúra príspevku SR bude pozostávať z národného veliteľského a podporného prvku, príspevku do veliteľských štruktúr mnohonárodnej brigády v Lotyšsku, jednotky do veľkosti ekvivalentu pozemnej roty/batérie určenej na zabezpečenie spôsobilostí bojovej podpory a bojového zabezpečenia a tímu Vojenskej polície.

Schválili vyslanie 155 vojakov

Ako MO SR priblížilo, v súčasnosti pôsobia slovenskí vojaci v rámci posilnenej predsunutej prítomnosti (eFP) v počte do 152 príslušníkov, a to na základe uznesenia Národnej rady SR zo 4. júna 2020 do ukončenia eFP.

Cieľom predloženého materiálu je, v nadväznosti na transformáciu na FLF, aj naďalej spolu s ostatnými spojencami demonštrovať jednotu NATO. Vláda schválila vyslanie do 155 slovenských vojakov v rámci príspevku SR do FLF v termíne od 1. januára 2025 do ukončenia pôsobenia FLF.