Vláda odobrila výmenu štátneho tajomníka na Huliakovom ministerstve, vo funkcii končí Krnáč

Martin Krnáč k 31. októbru skončí vo funkcii štátneho tajomníka Ministerstva cestovného ruchu a športu SR. Vo funkcii ho od 1. novembra nahradí Jana Štilichová. Výmenu na poste štátneho tajomníka rezortu cestovného ruchu a športu odobrila vláda na výjazdovom rokovaní v obci Višňové.
Zo zverejneného životopisu Štilichovej vyplýva, že vyštudovala na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Od vlaňajšieho februára pôsobí ako členka Rady Slovenského pozemkového fondu. V Slovenskom pozemkovom fonde podľa údajov z jej životopisu pôsobila na rôznych pozíciách.
Ficova vláda zasadala vo Višňovom, Žilina a Bytča získajú viac ako 1,8 milióna eur na podporu regiónu – VIDEO
Bola riaditeľkou jeho Právneho odboru, taktiež zástupkyňou riaditeľa tohto odboru. Niekoľko mesiacov počas roka 2021 zastávala aj pozíciu generálnej riaditeľky Slovenského pozemkového fondu. V minulosti tiež niekoľko rokov pôsobila ako riaditeľka regionálneho odboru pozemkového fondu v Trenčíne.