Vláda odobrila výmenu štátneho tajomníka na Huliakovom ministerstve, vo funkcii končí Krnáč

K výmene dôjde od 1. novembra.
Katarína Lörincová
Redaktorka domácej redakcie
Rudolf Huliak
Minister cestovného ruchu a športu SR Rudolf Huliak. Foto: archívne, SITA/Úrad vlády SR
Slovensko Politika Politika z lokality Slovensko

Martin Krnáč k 31. októbru skončí vo funkcii štátneho tajomníka Ministerstva cestovného ruchu a športu SR. Vo funkcii ho od 1. novembra nahradí Jana Štilichová. Výmenu na poste štátneho tajomníka rezortu cestovného ruchu a športu odobrila vláda na výjazdovom rokovaní v obci Višňové.

Zo zverejneného životopisu Štilichovej vyplýva, že vyštudovala na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Od vlaňajšieho februára pôsobí ako členka Rady Slovenského pozemkového fondu. V Slovenskom pozemkovom fonde podľa údajov z jej životopisu pôsobila na rôznych pozíciách.

Bola riaditeľkou jeho Právneho odboru, taktiež zástupkyňou riaditeľa tohto odboru. Niekoľko mesiacov počas roka 2021 zastávala aj pozíciu generálnej riaditeľky Slovenského pozemkového fondu. V minulosti tiež niekoľko rokov pôsobila ako riaditeľka regionálneho odboru pozemkového fondu v Trenčíne.

Firmy a inštitúcie: Ministerstvo cestovného ruchu a športu SR (MCRŠ)
Okruhy tém: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) štátny tajomník ministerstva cestovného ruchu a športu

