vivo v Číne rozširuje ponuku skladacích top modelov o novinky X Fold2 a X Flip

Spoločnosť vivo v Číne predstavila dvojicu skladacích smartfónov: vivo X Fold2, veľký skladacieho smartfón novej generácie, a vivo X Flip, prvý malý skladací model od vivo. Oba smartfóny sa môžu pochváliť všestrannými funkciami a pôsobivým elegantným dizajnom, vďaka čomu ponúkajú výnimočný používateľský zážitok. Novinky sú určené pre čínsky trh.

„Spoločnosť vivo má záväzok vytvárať vlajkové skladacie telefóny, ktoré ponúkajú optimálny používateľský zážitok bez toho, aby bol ohrozený vynikajúci výkon, výdrž batérie a ďalšie dôležité funkcie. Vyváženie technických vlastností a dizajnu je pri skladacích telefónoch vždy výzvou, ale oddanosť spoločnosti vivo v oblasti dizajnu a inovácií nás vedie k tomu, aby sme dodávali produkty, ktoré prekonávajú všetky očakávania,“ povedal Huang Tao, vice prezident značky vivo.

Vivo X Fold2 ponúka vylepšený výkon, ľahkú konštrukciu a špičkový zážitok z fotografovania vďaka spoločnosti ZEISS. Najnovší člen skladacieho radu vivo, vivo X Flip, zase ponúka nádych luxusu s elegantným, prenosným skladacím dizajnom a výkonom vlajkovej lode.

Foto: vivo

vivo X Fold2: Dokonalá kombinácia všestrannosti a kompaktného dizajnu

Počnúc prvou generáciou X Fold spoločnosť vivo pri vývoji skladacích smartfónov vždy uprednostňovala výkon a optimálny používateľský zážitok. Vo svojej najnovšej verzii sa špecifikácie vlajkovej lode vivo X Fold2 vyrovnajú špecifikáciám štandardných telefónov, pričom výhodou je veľký skladací displej, ktorý ponúka inovatívny zážitok. Smartfón vivo X Fold2 má 8,03-palcový vnútorný displej, najväčší displej skladacích smartfónov, s maximálnym jasom 1 800 nitov. Vnútorný aj vonkajší displej má obnovovaciu frekvenciu 120 Hz.

Vynikajúci výkon smartfónu vivo X Fold2 zabezpečuje procesor Snapdragon® 8 Gen 2 s vylepšeným SPU, pamäťou LPDDR5X a pamäťou flash UFS4.0. Smartfón má 4800mAh batériu s podporou 50W bezdrôtového nabíjania FlashCharge, čo používateľom umožňuje žiť bez strachu z vybitej batérie. vivo X Fold2 je vybavený aj ďalšími vynikajúcimi funkciami vrátane 3D ultrazvukového snímania odtlačkov prstov s dvoma obrazovkami a bezstratového Hi-Fi.

Nový vivo X Fold2 je o 33 gramov ľahší a o 2 mm tenší súrodenec svojho jeho predchodcu, ktorý prešiel vylepšeniami vo viac ako 30 oblastiach. Smartfón má tenký a odolný pánt z veľmi pevného skla (UTG), ktorý zvyšuje stabilitu a odolnosť, dosahujúc o 33 % dlhšiu životnosť v porovnaní so svojím predchodcom. Pánt získal certifikát TÜV Rheinland za trvalý výkon aj po 400 000 zloženiach, zatiaľ čo obrazovka zostáva plochá a neporušená aj po 10 000 zloženiach.

Telefón sa môže pochváliť 50 Mpx hlavným fotoaparátom Sony VCS s ultrazvukovým snímačom, ktorý v kombinácii s režimom ZEISS Video Mode ponúka profesionálny fotografický zážitok. Nová funkcia vznášania (hover feature) zavedená do systému ZEISS Imaging so systémom voľného snímania umožňuje používateľom zachytiť úchvatné scény, napríklad hviezdnu noc, jediným kliknutím v režime Hover, a bez statívu.

Vďaka veľkému displeju je dizajn softvéru vivo X Fold2 prispôsobený rôznym scenárom používania, čo výrazne uľahčuje prácu s viacerými úlohami. Jeho pokročilé funkcie umožňujú plynulé prepínanie okien v rôznych polohách a podporujú sledovanie videa a telefonovanie aj v zloženom stave.

Telefón vivo X Fold2 je k dispozícii v červenej, modrej alebo čiernej farbe, nadväzuje na dizajnový jazyk svojho predchodcu a kombinuje vegánsku kožu, sklo a klasické trojuholníkové vzory na okrajoch fotoaparátu. Elegantný, štýlový dizajn spája tradičnú čínsku kultúru s estetikou moderných technológií.

Foto: vivo

vivo X Flip: spojenie štýlu a výkonu

Kompaktný skladací telefón vivo X Flip, ktorý je novým prírastkom do skladacieho radu vivo, vyniká módnym, elegantným a kompaktným dizajnom, ktorý v zloženom stave pripomína ženský kompaktný púder. Zariadenie využíva integrovaný dizajn s dvoma fotoaparátmi v dizajne Dual Tone Step, vďaka čomu vyžaruje telefón jednoduchosť a krásu už na prvý pohľad. Môže sa pochváliť veľkým vonkajším displejom, so zakrivením na oboch stranách, vďaka čomu sa pohodlne drží. Stredový rám vyrobený z hliníkovej zliatiny na úrovni leteckých zariadení poskytuje ľahšiu a stabilnejšiu konštrukciu a mimoriadne odolný ľahký pánt s vydutím len 3,15 mm a spoľahlivou štruktúrou podčiarkuje nenápadný, elegantný dizajn smartfónu. vivo X Flip má v rozloženom stave hrúbku 7,75 mm a v zloženom stave približne veľkosť kompaktného púdra, takže sa zmestí do každého vrecka.

Zariadenie sa dodáva v troch výnimočných farbách, z ktorých hlavnú úlohu zohráva fialová Rhombic Purple. Klasická podšívka a vegánska koža vdychujú francúzsku romantiku, zatiaľ čo kombinácia jedinečnej stereoskopickej kože a prešívaných kriviek dodáva telefónu ľahkú, zmyselnú a tvarovú štruktúru, vyžarujúcu eleganciu a klasiku. Jeho nano povrchová úprava odolná voči opotrebovaniu a znečisteniu a skladacia konštrukcia s ochranou proti odtlačkom, znamená, že zariadenie bude vyzerať krásne lesklo a čisto. vivo X Flip sa dodáva aj vo farbách Silk Gold a Diamond Black.

Sofistikovaný smartfón vivo X Flip ponúka pokročilý obrazový výkon podporený technológiou Imaging so systémom voľného snímania (Free-Stop Shooting Experience), ktorý prináša úplne nové zážitky z mobilného fotografovania. Smartfón vivo X Flip sa ďalej pýši aj špeciálnym zrkadlom na líčenie s technológiou Aura Light, ktorá dokáže inteligentne rozpoznať tvár a na displeji zobraziť efekty líčenia. Funkcia tiež umožňuje vyskúšať si rôzne štýly líčenia pri fotografovaní, ktoré vyzerajú hodnoverne. Funkcia nakrúcania z viacerých uhlov zase umožňuje zachytiť vynikajúce selfie, ktoré vyzerajú, akoby ich nasnímal šikovný fotograf. Funkcia snímania v HD rozlíšení podporuje zvislé aj vodorovné snímanie fotografií a vonkajší displej prináša pohodlnejšie zaostrenie pre dokonalé selfies na prvý pokus.

Foto: vivo

Vivo X Flip sa ďalej môže pochváliť režimom DV, v ktorom môžu používatelia vytvárať štýlové vlogy a videá s filmovými sekvenciami, a to aj v každodenných situáciách, ak telefón používajú vo vodorovnej polohe. Prostredníctvom funkcie časozberného snímania v režime Hover môžu používatelia natáčať dlhé scény, ako je nočná premávka alebo hviezdy, a to všetko jediným kliknutím a bez použitia statívu. Vďaka 50MP hlavnému fotoaparátu s ultrazvukovým snímačom VCS, technológii OIS a režimu ZEISS Style Portrait poskytuje smartfón viac štýlov a kreatívnych metód snímania, čím sa stáva vynikajúcim kompaktným skladacím smartfónom z hľadiska zobrazovacieho výkonu (imaging performance).

Vivo X Flip tiež poskytuje bezstarostný používateľský zážitok – získal certifikát TÜV Rheinland za odolnosť voči 500 000 násobnému zloženiu. Obrazovka zostáva neporušená aj po 10,000 zloženiach, a to vďaka vylepšenej konštrukcii pántu v tvare Waterdrop a ultra tvrdému sklu (UTG). Okrem toho je vivo X Flip vybavený 4400mAh batériou s podporou 44W FlashCharge a špičkovou technológiou 4,5V batérie s vysokou hustotou. Novinka nerobí kompromisy ani vo výdrži batérie. Vonkajší displej smartfónu vydrží bežať viac ako 6,7 hodiny, aj keď je telefón nabitý len na 10 % batérie.

Vivo X Flip je vybavený výkonnou mobilnou platformou Snapdragon® 8+ Gen 1 a novým displejom s ochranou očí. Vďaka obnovovacej frekvencii 120 Hz, adaptívnemu obnovovaniu LTPO a vysokofrekvenčnému stmievaniu PWM 1920 Hz sa obrazovka môže pochváliť vynikajúcim výkonom, a zároveň pomáha chrániť oči a znižovať únavu zraku.

