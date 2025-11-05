Víťazný gól Interu Miláno stal prácu dvoch stážistov, ktorí sa v priamom prenose tešili a objímali - VIDEO

Hoci sa tento moment stal populárnym na sociálnych sieťach, nepáčil sa riaditeľovi.
Patrik Mindžák
Redaktor športovej redakcie
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
Futbal (finále Ligy majstrov): Paríž St. Germain - Inter Miláno - fotografie
Hráči Interu Miláno pred zápasom proti Parížu St. Germain vo finále Ligy majstrov 2024/2025. Mníchov (Allianz Arena), 31. máj 2025. Foto: SITA/AP.
Taliansko Futbal Futbal z lokality Taliansko

Dvaja stážisti talianskej verzie televízie Sky Sport boli údajne prepustení po tom, čo ich videli oslavovať gól v priamom prenose, píše web sportbible.com.

Taliansky gigant Inter Miláno cestoval na duel do Verony. Dlho to vyzeralo na konečnú remízu 1:1, no v 93. minúte rozhodol o víťazstve favorita vlastný gól domáceho obrancu Martina Freseho.

Celý duel komentoval moderátor, v zábere kamery bolo aj pozadie štúdia a priestorov. A práve, keď padol víťazný zásah, sa stážisti začali radovať, vyskočili zo stoličiek, objímali sa a výskali. Potom sa rýchlo vytratili mimo záber.

Reagoval promptne

Hoci sa tento moment stal populárnym na sociálnych sieťach, nepáčil sa riaditeľovi Sky Sport Italy Federicovi Ferrimu, ktorý im údajne povedal, aby opustili štúdio.

„Riaditeľ Sky Sport Ferri okamžite zasiahol tým, že poslal dvoch stážistov domov a podpísal veľmi tvrdý interný obežník o mimoriadne chúlostivej záležitosti,“ napísal novinár Fransesco Ordine k celej situácii.

Podľa talianskeho portálu Lettera43 sa Ferri následne incidentom zaoberal v liste zaslanom všetkým zamestnancom redakcie.

Tvrdé slová

Údajne v ňom stálo: „Vážení kolegovia, dnes (konkrétne v nedeľu 2. novembra, pozn.) sa redakcia stala protagonistom scény nehodnej našej profesie a prestíže a serióznosti, ktorými sa Sky Sport vyznačuje a mala by sa vyznačovať. Hovorím ‚redakcia‘, čím myslím nás všetkých, pretože pre ľudí zvonka neexistujú jednotliví páchatelia, ale Sky Sport, bodka. A keď niekto z nás urobí hlúposť, urobíme ju všetci.

Oslavovať gól akéhokoľvek tímu, nech je to čokoľvek, v akomkoľvek zápase, a predvádzať výčiny v štýle tých v bare a štadióne (bohužiaľ, to platí aj pre novinárske lóže, ale to je iná vec) je vždy neprijateľné, najmä ak sa scénka dostane do vysielania.“

V ďalšej časti riaditeľ vyzýva redaktorov, aby si uvedomili, že sú novinári a nie priaznivci. Tiež aby sa správali primerane.

Firmy a inštitúcie: Inter Miláno
Okruhy tém: Gól Prepustenie Radosť Serie A Serie A 2025/2026 Televízia
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk