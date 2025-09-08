Molčan vyhral po Sofii aj v Istanbule. Posunul sa o 56 miest v rebríčku ATP - VIDEO

Slovenský tenista Alex Molčan má za sebou ďalší skvelý týždeň na challengerovom okruhu ATP.
Alex Molčan
Slovenský tenista Alex Molčan vyhral už piaty turnaj v tomto roku, druhý z challengerovej série ATP. Foto: www.facebook.com
Slovensko Tenis Tenis z lokality Slovensko

Dvadsaťsedemročný Prešovčan Alex Molčan sa stal víťazom tenisového turnaja Istanbul Challenger TED Open, ktorý sa hral na tvrdom povrchu a je súčasťou challengerovej série ATP 75.

Vo finále si poradil s Kolumbijčanom Nicolásom Mejíom za 73 minút 7:6 (9), 6:2. Slováka triumf v Istanbule vyniesol z 257. na 201. miesto rebríčka ATP vo dvojhre.

„Obaja finalisti sa presúvajú do Bratislavy a možno už o pár dní si opäť zmerajú sily. V stretnutí I. svetovej skupiny Davisovho pohára totiž 12. a 13. septembra nastúpi Slovensko práve proti Kolumbii,“ napísal web Slovenského tenisového zväzu.

Molčan sa teší z piateho víťazného turnaja v tomto roku, po dvoch týždňoch nadviazal na triumf z podujatia rovnakej challengerovej úrovne v bulharskej Sofii.

Molčan získal druhý titul na úrovni ATP Challenger Tour od Helsínk 2021 a celkovo v kariére štvrtý. Predchádzajúce tri turnajové triumfy v tomto roku dosiahol pod hlavičkou nižšej kategórie ITF Tennis Tour – dvakrát v tureckej Antalyi a raz v talianskom Reggio Emilia.

Päť výhier za 6 dní

Molčan vyhral v Istanbule päť zápasov za šesť dní, jediný set stratil vo štvrťfinále proti Abedallahovi Shelbayhovi z Jordánska.

Vo finále zlomil súpera v tajbrejku prvého setu. Slovenský tenista v ňom viedol 5:2, ale neskôr odolal štyrom setbalom Juhoameričana a sám premenil svoj prvý za stavu 10:9. V druhom sete šiel Molčan do rýchleho vedenia 3:0 a tento náskok si podržal až do konca zápasu.

Zdravotné problémy

Molčan bol v máji 2022 na 38. priečke rebríčka ATP vo dvojhre, ale potom aj vinou zdravotných problémov začal klesať. Na konci roka 2022 mu patrilo 50. miesto a o rok neskôr už bol na 119. pozícii. Rok 2024 zakončil dokonca na 448. mieste.

Vlani v marci sa zatiaľ naposledy predstavil na turnaji hlavného okruhu ATP, keď neuspel v kvalifikácii v Indian Wells. Neskôr absolvoval operácie zápästia a kolena a tento rok je jeho návratový do veľkého tenisu.

Najlepší Slováci

Triumf na podujatí v Istanbule ho vyniesol z 257. miesta rebríčka ATP na súčasnú 201. priečku. Vyššie zo Slovákov je v singlovom renkingu len Lukáš Klein na 121. priečke.

