Víťazná premiéra v Kalifornii! Hviezdny Dončič si získal fanúšikov LA Lakers, hoci ho tréner šetril

Očakávaná chvíľa v zámorskej NBA konečne nastala. Slovinský basketbalista Luka Dončič sa po prvý raz predstavil v drese tímu Los Angeles Lakers, kam bol nedávno vymenený z Dallasu v rámci jedného z najprekvapujúcejších trejdov basketbalovej histórie.

Po decembrovom zranení lýtka hral po prvý raz a odohral necelých 24 minút. Pripísal si 14 bodov, 5 doskokov a 4 asistencie. Prispel tým k vysokému víťazstvu LA Lakers nad Utahom 132:113. Triumf Lakers režíroval 40-ročný LeBron James 24 bodmi, 7 doskokmi a 8 asistenciami.

Opatrný tréner

Tréner Lakers J. J. Redick vopred upozornil, že bude opatrný, čo sa týka Dončiča a jeho času na palubovke. Nechcel ho stratiť hneď v prvom zápase v novom klube. V prvej štvrtine nastalo mierne vystrašenie, keď si Dončič vyžiadal ošetrenie ľavého lýtka a neskôr aj zamieril do šatne. Vrátil sa však do diania a definitívne v zápase skončil až na pokyn trénera v tretej štvrtine už za takmer rozhodnutého stavu 93:69.

Fenomenálny Slovinec si ihneď získal na svoju stranu fanúšikov tímu z Kalifornie. Jeho prvý dotyk s loptou bola asistencia Hayesovi pri zakončení v štýle „alley-oop! a o čosi neskôr pridal aj úspešný trojkový pokus. Odmenou mu bolo skandovanie „Luka, Luka“ fanúšikov odetých v zlatých dresoch s jeho číslom 77.

Veľa hluku

„Keď ma predstavili, počul som iba veľa hluku – bol to výnimočný moment,“ povedal Dončič po prijatí domácim publikom Lakers.

„Vzrušenie z jeho príchodu je obrovské, ale príchodom Dončiča sme nechceli nič zásadné meniť v príprave na zápas. Je to stále výzva počas sezóny zabudovať do tímu nového hráča. Musíme si navzájom preukázať pokoj a trpezlivosť, aby sme všetko zvládli tak ako je pre nás najlepšie. Ak by som to nechal na Lukovi, odohral by najradšej kompletných 48 minút. Takto to však nemôže fungovať, musíme sa pozerať aj do budúcnosti,“ vyhlásil JJ Redick.

Lakers si víťazstvom vylepšili sezónnu bilanciu na 32 víťazstiev a 19 prehier a sú na piatom mieste v Západnej konferencii NBA. Utah Jazz klesol na bilanciu 12:40 a je predposledný štrnásty v tabuľke na Západe.