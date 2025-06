Víťaz Super Bowlu spoznal svoj trest za sexuálne obťažovanie masérok. Tie s rozhodnutím spokojné nie sú - FOTO

Bývalý hráč tímu Baltimore Ravens 35-ročný Justin Tucker bol suspendovaný na desať zápasov novej sezóny NFL po tom, čo porušil pravidlá osobného správania sa.

Trest si odpyká ako voľný hráč, ale môže podpísať zmluvu s niektorým z tímov, píše web espn.com.

Ak by sa tak stalo, mohol by sa zúčastniť tréningového kempu a hrať v predsezónnych dueloch pred začiatkom dištancu 26. augusta. Vrátiť by sa mohol až 11. novembra.

Odporučili mu prijať trest

Tuckera obvinilo zo sexuálneho nevhodného správania 16 masérok z ôsmich špičkových kúpeľov a wellness centier v oblasti Baltimore. Došlo k tomu v rokoch 2012 až 2016. Klub ho prepustil 5. mája tohto roka.

„Sme sklamaní rozhodnutím NFL. Justin sa vždy snažil správať sa spôsobom, na ktorý by boli jeho rodina a komunita hrdá. Stojí si za svojimi predchádzajúcimi vyhláseniami. Aby mal túto ťažkú epizódu za sebou a mohol sa čo najskôr vrátiť na ihrisko, odporučili sme Justinovi, aby prijal toto rozhodnutie a uzavrel túto záležitosť,“ opísal jeho agent Rob Roche.

Tucker opakovane poprel akékoľvek pochybenie a obvinenia označil za „jednoznačne nepravdivé“.

„Nemyslím si, že je to dosť,“ povedala jedna z masérok. „Dostal trest na 10 stretnutí a my sa s tým budeme musieť vyrovnávať do konca života.“

Iná masérka uviedla, že je „rada, že sa niečo urobilo. Je príjemné cítiť sa konečne vypočuto.“ Zároveň však trest označila za „úplné minimum“ a dodala, že kvôli Tuckerovmu konaniu musela ukončiť svoju kariéru v danom odvetví.

Ravens prepustili Tuckera, keď mu ešte zostávali tri roky do konca štvorročného predĺženia zmluvy na 22 miliónov dolárov, ktorá z neho v tom čase robila najlepšie plateného „kickera“ v NFL.

Bol najdlhšie slúžiacim hráčom tímu a posledným futbalistom, ktorý zostal zo zostavy, ktorá v roku 2012 získala Super Bowl.