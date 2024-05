Vitajte na Klinike minulosti, kde zažijete nevídané veci

Kniha napísaná dojímavo, inteligentne a dokonca získala prestížnu Man Bookerovu cenu za rok 2023. Autorom je bulharský prozaik a scenárista Georgi Gospodinov, ktorého označujú za jedného z najoriginálnejších európskych románopiscov súčasnosti.

Novinka Úkryt času vyšla v edícii Odeon a rozpráva príbeh čudáckeho Gaustina, ktorý dostane úžasný nápad. Rozhodne sa založiť „kliniku minulosti“, ktorá by pomáhala pacientom s Alzheimerovou chorobou zžiť sa s realitou, v ktorej sa zasekla ich myseľ.

Každé poschodie na klinike predstavuje jedno desaťročie a od nábytku až po najmenší detail, ako konkrétne značky cigariet, tapety, či archívne časopisy, zachytáva danú dobu. Cieľom je preniesť pacienta späť v čase, aby si prezrel svoje spomienky. Rozprávačom je muž, ktorý má zbierať rôzne artefakty pre jednotlivé poschodia a tak cestuje po krajinách, hľadá a nachádza.

Ten výsledný dojem je až neuveriteľný, presvedčivý a kliniku začnú čoraz viac vyhľadávať aj zdraví ľudia, aby utiekli zo svojho monotónneho života. Berú kliniku ako takzvaný úkryt v čase. To však vedie k nečakanému rébusu. Čo sa stane, keď sa minulosť začne pliesť do prítomnosti?

Gospodinov je pán rozprávač a skvele vystihol tému pamäti a zabúdania, stratených spomienok a návrat do minulosti. Výborne sa pohráva s časom, má to svoj ironický humor, trefné postrehy a krásne vykreslené postavy. Zrazu začnete uvažovať nad tým, čím je pre vás vlastne minulosť, či by ste sa do nej naozaj chceli vrátiť, ako ovplyvnila váš súčasný život a ktorými cestičkami vás viedla.

Gospodinov prezradil, že inšpiráciou na román Úkryt času bol vzostup populizmu od roku 2016, tiež Brexit a je to aj príbeh o sile nostalgie. Túžba vrátiť sa do minulosti, ktorá – domnievame sa – bola lepšia a krajšia. Ale ako sa vraví – nostalgia nie je o tom, čo ste mali, ale o spomienke na to, čo ste vlastne chceli.

„Obdivuhodné je, že napriek bohatému využitiu postmoderných postupov, prozaik dokáže byť v niektorých pasážach prekvapujúco až nežne lyrický a melancholický, smútok a nostalgia sa potom prenáša aj na percipienta,“ tvrdí prekladateľ Igor Hochel. „Georgimu Gospodinovovi sa podarilo napísať pútavé dielo v nekonvenčnom tvare a s veľkou výpovednou silou. Máme v rukách aj román o čase ako výhradne ľudskej kategórii, o jeho plynutí v našom bytí, o pamäti a jej strate a o tom, čo táto strata prináša.“

Georgi Gospodinov je bulharský básnik, prozaik, scenárista, literárny vedec a dramatik. Vyštudoval Fakultu slovanských filológií Univerzity sv. Klimenta Ochridského v Sofii a doktorandské štúdium absolvoval v Ústave literatúry Bulharskej akadémie vied. Knižne debutoval v roku 1992 básnickou zbierkou Lapidarium. Román Úkryt času bol preložený do viacerých jazykov a autor zaň v roku 2021 získal Európsku cenu Strega a v roku 2023 Medzinárodnú Bookerovu cenu.

Milan Buno, knižný publicista

