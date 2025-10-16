Vitaj, 57. sezóna košických filharmonikov: Si plná noviniek

Štátna filharmónia Košice (ŠFK) bude v sezóne 2025/2026 spolupracovať s novými stálymi hosťujúcimi dirigentmi, spustí sériu komorných koncertov a prinesie formát, ktorý poskytuje priestor pre výrazné dirigentské osobnosti. Entré filharmonického roka je na programe vo štvrtok 16. októbra o 19:00 v Dome umenia. Koncert VITAJ, 57. SEZÓNA: OTVORENIE S PATETICKOU prinesie diela Čekovskej, Rachmaninova a Čajkovského. Diriguje Christopher Ward, na klavíri sa predstaví Roman Borisov.
Novinky, ktoré sledujú svetové trendy
Okrem intenzívnejšej spolupráce s Tomášom Braunerom a Aleksandarom Markovićom na postoch stálych hosťujúcich dirigentov pripravila ŠFK ďalšie novinky v rámci hesla 57. sezóny: Košická – Svetová – Naša. Aj malá filharmónia totiž dokáže prinášať svetové zážitky s medzinárodným orchestrom i sólistami a dirigentmi s vysokým umeleckým kreditom. ŠFK postaví v dvoch programoch sezóny do popredia samotný orchester a dirigenta — bez sólistu. Renomované svetové orchestre týmto formátom poskytujú veľkým osobnostiam možnosť, aby mohol naplno zaznieť ich umelecký rukopis. V Košiciach to bude napríklad večer JOHN FIORE: SÓLO PRE DIRIGENTA. „Svetovosť“ ŠFK vyjadruje tiež Sezónou na mieru – produktovou novinkou, ktorá nasleduje trend flexibility.
Dramaturgia prináša ikonické diela Čajkovského, Beethovena či Brucknera, ale aj zriedkavejšie uvádzaného Regera, Martinů a Skriabina. Popri nich dostane v Košiciach výrazný priestor „naša“ slovenská hudba. „Nová sezóna ponúka pestrú paletu hudobných diel, ako aj výnimočných sólistov a dirigentov v starostlivo zostavených dramaturgiách. Každá sezóna je pre nás príležitosťou prinášať nové impulzy a spolu s návštevníkmi prežívať to najkrajšie, čo hudobné umenie ponúka. Našou ambíciou je spájať tradíciu s objavom – prinášať diela, ktoré dôverne poznáte, popri projektoch, ktoré otvárajú nové horizonty. Verím, že každý koncert bude miestom inšpirácie, oddychu i radosti,“ približuje generálna riaditeľka ŠFK Lucia Potokárová, ktorá tvorila dramaturgiu 57. sezóny.
Novinkou je i séria komorných koncertov HRÁME KOMORNE. Predstavia sa kmeňoví hráči orchestra ŠFK. Koncept tak podporuje tretí prívlastok filharmónie zo sloganu: „Naša“.
Sezónu otvárajú s „Patetickou“
Na otváracom koncerte sezóny si návštevníci vypočujú Adorations pre veľký symfonický orchester z pera Ľubice Čekovskej. Zaznie aj Koncert pre klavír a orchester č. 2 c mol Sergeja Rachmaninova v podaní Romana Borisova. Vo veku 22 rokov patrí medzi najzaujímavejších klaviristov novej generácie. V aktuálnej sezóne debutuje aj s SWR Symphony Orchestra alebo Düsseldorf Symphony Orchestra, čakajú ho sólové recitály v prestížnych koncertných sálach.
Podľa dirigenta Christophera Warda sleduje otvárací koncert košických filharmonikov emocionálnu a duchovnú cestu prostredníctvom troch diel hlbokej výpovednej sily. „Čajkovského Symfónia č. 6 ‚Patetická‘ uzatvára program so srdcervúcou úprimnosťou a tragickou pokojnosťou – ako rozlúčka, ktorá prekonáva zúfalstvo prostredníctvom pravdivosti,“ hovorí Christopher Ward, ktorý je od roku 2018 hudobným riaditeľom divadla Theater Aachen a Sinfonieorchester Aachen.
Koncert z abonentného cyklu A s názvom VITAJ, 57. SEZÓNA: OTVORENIE S PATETICKOU sa uskutoční vo štvrtok 16. októbra 2025 o 19:00 v Dome umenia. Cena vstupného je 18/14/12 €, v lóži 22 €. Vstupenky na podujatia ŠFK sú v predaji aj so zľavami 30 percent vo vstupenkovej pokladni Domu umenia od pondelka do štvrtka (10:00 – 12:00, 14:00 – 17:00) a hodinu pred podujatím, ako aj online na webe www.sfk.sk.
