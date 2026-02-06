Vingegaard po januárovom páde nie je úplne fit, vo februári vynechá preteky Okolo Spojených arabských emirátov

Dvadsaťdeväťročný Dán vyjadril sklamanie nad absenciou, no zároveň zdôraznil nutnosť úplného zotavenia, aby sa mohol následne sústrediť na svoje ďalšie sezónne ciele.
Jonas Vingegaard
Dánsky cyklista Jonas Vingegaard. Foto: twitter.com
Elitný dánsky proficyklista Jonas Vingegaard sa nepredstaví na začiatku novej sezóny na podujatí Okolo Spojených arabských emirátov, ktoré sa začnú 16. februára. Dôvodom absencie dvojnásobného víťaza Tour de France je potreba úplného zotavenia z pádu, ktorý mal v závere januára počas jednej z tréningových jázd v okolí španielskej Málagy.

Dán sa pri zjazde snažil zrýchliť a vzdialiť sa od amatérskeho cyklistu. To sa mu však nepodarilo a spadol. Neutrpel pri tom vážnejšie zranenia, ale aj tak skončil so zakrvavenou tvárou.

Dvadsaťdeväťročný Vingegaard vyjadril sklamanie nad absenciou, no zároveň zdôraznil nutnosť úplného zotavenia, aby sa mohol následne sústrediť na svoje ďalšie sezónne ciele. Mohol by začať sezónu na pretekoch Okolo Katalánska koncom marca, prípadne ešte predtým zaradiť do svojho programu ďalšie preteky, než sa zameria na prvý hlavný cieľ sezóny, májové preteky Giro d’Italia. A v júli príde na rad Tour de France.

Dánsky jazdec sa snažil na andalúzskych cestách zbaviť amatéra, ktorý ho údajne prenasledoval. A práve na tento fenomén upozorňujú proficyklisti čoraz častejšie. Vingegaard tím Visma-Lease a Bike vyzval verejnosť na zdržanlivosť voči svojim jazdcom.

