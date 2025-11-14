Vina a hanba. Profesor Anton Heretik odhaľuje emócie, ktoré formujú naše životy

Od každodenných situácií až po hraničné zločiny odhaľuje, ako tieto pocity formujú náš charakter, naše vzťahy a spôsob, akým chápeme seba samých.
Ti je Vina a hanba.
Sú emócie, ktoré prežívame celý život – od prvých chýb v detstve až po zložité rozhodnutia dospelosti. Vina a hanba patria medzi ne. V novej knihe – ôsmej publikácii zo série marginálnej psychológie – profesor Anton Heretik detailne skúma ich pôvod, význam i dopad na psychický život človeka. Ide o dielo, ktoré osloví nielen odborníkov, ale aj každého, kto túži lepšie pochopiť svoje reakcie, svedomie a sebahodnotenie.
Heretik kombinuje vedecké poznatky so skúsenosťami z terapeutickej a forenznej praxe. A práve tieto pasáže sú tým, čo knihe pridáva výnimočnú presvedčivosť a autenticitu.
Pestrá paleta hanby: od tela po traumy
Jednou z najsilnejších častí knihy je Heretikova klasifikácia foriem hanby, ktoré človeka sprevádzajú v rôznych situáciách života.
Autor opisuje telesnú hanbu, ktorá zohráva významnú úlohu najmä pri poruchách príjmu potravy. Ďalším typom je rodičovská hanba, keď sa cítime zodpovední za neúspechy svojich detí.
Obzvlášť pôsobivo pôsobí kapitola o hanbe spojenou s traumou: „Obeť znásilnenia sa hanbí, že sa do tej situácie dostala a že sa viac nebránila.“
V knihe zaznievajú aj extrémne formy, napríklad hanba z prežitia, ktorú prežívali mnohí väzni koncentračných táborov: „Všetci moji blízki zahynuli, a ja som tu,“ parafrázuje Heretik.
Autor zároveň vysvetľuje, prečo je hanba taká náročná na spracovanie – vedie k úzkosti, depresii, stiahnutiu sa zo spoločenského života. A práve v snahe chrániť vlastné sebahodnotenie si ľudia vytvárajú obranné mechanizmy.
Vzťahy ako s. r. o.
Heretik čitateľov vedie aj do roviny bežných rodinných a partnerských problémov. V jednej zo svojich úvah uvádza: „Klientom často opakujem, že vzťahy sú s. r. o. – spoločnosť s ručením obmedzeným.“Zrozumiteľne vysvetľuje, ako si každý do vzťahu prináša svoj temperament, charakter a rodinné mýty. Pripomína, že konflikty často nevznikajú z veľkých tém, ale z banálnych nezhôd – od toho, či sa patrí pri jedle nahlas hovoriť, až po rodinný program na nedeľu.
Vina a hanba nie je len odborné dielo. Má silný sebapoznávací rozmer. Heretik čitateľov pozýva, aby sa pozreli do vlastnej minulosti, vzťahov a reakcií. Ide o dielo, ktoré má potenciál meniť pohľad na seba aj na druhých, a najmä pomáha lepšie pochopiť naše správanie.
Vina a hanba je presne ten typ knihy, pri ktorom si počas čítania uvedomíte, že sa vás týka viac, než ste čakali. Hovorí o nás, o našich strachoch, o tom, čo skrývame pred svetom aj pred sebou samými. Je to dielo, ktoré si zaslúži pozornosť – nielen pre kvalitu a odbornosť, ale najmä pre svoju schopnosť otvárať oči a učiť nás viac ľudskosti.
Milan Buno, knižný publicista
